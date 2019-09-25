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單親辣媽嫁2週被軟禁…Google才知「老公結5次婚」　2女友同地墜樓亡

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圖、文／鏡週刊

自稱「上帝的使者」的男子王全好6年前被控囚禁醫師娘226天，還讓對方懷孕生子，遭檢警移送法辦，最後依通姦罪判刑，震驚社會，沒想到6年後王全好又騙取一名在早餐店上班的單親媽媽小甜（化名）感情，雙方結婚半個月後，小甜也遭控制行動自由，事後在家人營救下才得以脫身，並向新北地方法院聲請家暴令及訴請撤銷婚姻關係。

日前經法院審理確認，王全好隱瞞4次婚姻紀錄，並有家暴惡行，判決婚姻無效。離奇的是，之前跟王交往的2任女友都在同一地點墜樓身亡，令人不寒而慄。

▲▼恐怖人夫爆五婚。（圖／鏡週刊提供）

▲王全好被控將新婚妻子小甜（化名）關在家裡，不但要她辭去工作，一起去傳道，還對她惡言相向。（圖／鏡週刊提供，下同）

新北地方法院上週審理一起家暴案，獨自撫養稚女的小甜（化名），指控剛結婚半個月的王姓丈夫對她家暴及控制行動，且刻意隱瞞婚姻與犯罪前科，還不時以惡毒言語恐嚇、辱罵她，由於事證明確，法院判決小甜撤銷婚姻成功，並獲得30萬元賠償。

涉及這起家暴案的男主角王全好，正是6年前遭林姓醫生娘指控「囚禁她226天性侵懷孕」的恐怖情人，消息曝光後震驚一時，後來王全好僅被依通姦罪判刑4個月，不料，2年前他再度成功搭訕小甜，追到手後2人火速登記結婚，沒想到這才是小甜惡夢的開始。

▲▼恐怖人夫爆五婚。（圖／鏡週刊提供）

▲王全好在6前年曾被爆出囚禁醫師娘長達226天，並讓對方懷孕生子，案情最後逆轉，醫師娘改稱外遇，王僅被依通姦罪判刑4月。

本刊調查，身為單親媽媽的小甜，與前夫離婚後便獨自撫養稚女，母女倆在新北市土城區租屋而居，為了家計，小甜在住家附近的早餐店打工，長相斯文的王全好因常來吃早餐並且藉故和她聊天，2人相熟後陷入熱戀，王發動追求攻勢，藉傳LINE哄小甜說：「妳完全不必擔心妹妹（指女兒）與妳的生活費用」「我會養妳女兒到博士」，讓小甜滿懷感激，以為幸福再度來敲門，除了謝謝王愛她、包容她之外，更很快就答應要與王共組家庭，廝守一生。

不料，來得太快的幸福，消散的速度也特別快，2017年10月，2人結婚才半個月，原本該是濃情蜜意的新婚生活卻開始變調，王男不但要求小甜辭去工作，陪他一同去傳教，還限制小甜行動，將她囚禁在家，禁止她跟親友見面，露出真面目的枕邊人，讓小甜痛苦不堪。

逃出恐怖情人魔爪的小甜，事後調閱戶籍謄本發現，老公和她結婚前竟有4段婚姻，且生有2名子女，一度到法院提出離婚官司，後來上網又查到老公居然曾被一名醫師娘指控囚禁，該名醫師娘後來還懷孕生子，由於她對這段往事渾然不知，驚覺遭騙婚，才改向法院提出撤銷婚姻訴訟。

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