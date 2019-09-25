陸女專嫁老榮民…夫死改當「養女」　22個月爽花835萬

記者黃翊婷／台北報導

大陸籍吳姓女子自2009年起多次與老榮民結婚、離婚，2012年間她剛結束一段婚姻，隨即盯上擁有大筆存款的何姓老翁，為了保有原本的遺屬津貼資格，於是改以養女的身分與何翁同居，22個月內爽花835萬元，後來挨告被桃園地院依侵占、偽造私文書罪，判處2年4月有期徒刑，同時還得沒收890萬元的不法所得；她不滿上訴，最後仍被高等法院駁回。

▲吳女來台後多次與老榮民結婚、離婚。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本案無關）

判決書中提到，吳女2012年3月間與文姓老翁結婚，對方在婚後5個月病逝，基於配偶的身分，她可以領取文翁的遺屬津貼過活；同年間她結識何姓老翁，得知對方擁有大筆存款，因此又動了結婚的念頭，無奈如果再嫁，就無法繼續領取原先的遺屬津貼，於是轉而要求改用「收養」的方式，並在2012年12月間登記為何翁的養女，兩人展開同居生活。

雖然吳女每個月可以拿到1.5萬元的生活伙食支出費，但她仍不滿足，先後分成6次陪何翁前往郵局領錢，提領出來後將一部分的錢放在家中，方便隨時取用，其他的則以現金存款或存簿轉存的方式，改存入她自己的郵局帳戶。後來何翁發現自己辛苦存下來的錢被吳女領出來隨意花用，要求返還卻被無視，這才心寒決定提告。

▲吳女以養女的身分與何翁展開同居生活。（圖／取自免費圖庫 Pixabay，與本案無關）

吳女強調，這一切都是何翁自己說要這樣做的，「他說要放一點錢在我這邊，因為他年紀已經80多歲了，又身染重病，怕死了我沒有錢幫忙辦後事，錢給我之後，他開完刀沒有死，我就把錢還給他，是他不曉得把錢花到哪裡去了」、「我都沒有拿，我只是拿生活費去用」。

不過，桃園地院法官發現，吳女自2013年8月至2015年7月間，22個月內總計花掉何翁835萬元的存款，平均每個月的花費為37萬9545元，這個金額理應讓他們過得豐衣足食，但何翁決定終止收養關係時，相關人員前往他家一看，發現居家環境髒亂，他甚至沒有獨立房間可以使用，只能睡在走道上，日常飲食、每日三餐菜色也很簡陋，可見這筆錢並未用在他自己身上，而是被吳女花用殆盡。

▲吳女將何翁的存款轉入自己的帳戶。（示意圖／ETtoday資料照）

此外，法官也指出，何翁將錢領出並交給吳女，是希望她幫忙辦理後事，而不是贈與的意思，最多算是有保管之責，但沒有支配之權，加上她在2015年間擅自拿著何翁的印章前往合作金庫商業銀行，辦理解約後再把55萬元的存款和利息轉入自己的帳戶，最後依侵占、偽造私文書罪，判她2年4月有期徒刑，同時沒收890萬元的不法所得。

吳女不滿被判刑還要賠上890萬元鉅款，因此提出上訴。但高等法院法官同樣不採信她的說詞，裁定駁回上訴，且侵占罪的部分不得再上訴，僅偽造私文書罪的部分可以繼續上訴。

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