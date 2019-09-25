　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陸女專嫁老榮民…夫死改當「養女」　22個月爽花835萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／台北報導

大陸籍吳姓女子自2009年起多次與老榮民結婚、離婚，2012年間她剛結束一段婚姻，隨即盯上擁有大筆存款的何姓老翁，為了保有原本的遺屬津貼資格，於是改以養女的身分與何翁同居，22個月內爽花835萬元，後來挨告被桃園地院依侵占、偽造私文書罪，判處2年4月有期徒刑，同時還得沒收890萬元的不法所得；她不滿上訴，最後仍被高等法院駁回。

▲新娘,結婚,捧花。（圖／unsplash）

▲吳女來台後多次與老榮民結婚、離婚。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本案無關）

判決書中提到，吳女2012年3月間與文姓老翁結婚，對方在婚後5個月病逝，基於配偶的身分，她可以領取文翁的遺屬津貼過活；同年間她結識何姓老翁，得知對方擁有大筆存款，因此又動了結婚的念頭，無奈如果再嫁，就無法繼續領取原先的遺屬津貼，於是轉而要求改用「收養」的方式，並在2012年12月間登記為何翁的養女，兩人展開同居生活。

雖然吳女每個月可以拿到1.5萬元的生活伙食支出費，但她仍不滿足，先後分成6次陪何翁前往郵局領錢，提領出來後將一部分的錢放在家中，方便隨時取用，其他的則以現金存款或存簿轉存的方式，改存入她自己的郵局帳戶。後來何翁發現自己辛苦存下來的錢被吳女領出來隨意花用，要求返還卻被無視，這才心寒決定提告。

▲▼病患,老人,家人。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

▲吳女以養女的身分與何翁展開同居生活。（圖／取自免費圖庫 Pixabay，與本案無關）

吳女強調，這一切都是何翁自己說要這樣做的，「他說要放一點錢在我這邊，因為他年紀已經80多歲了，又身染重病，怕死了我沒有錢幫忙辦後事，錢給我之後，他開完刀沒有死，我就把錢還給他，是他不曉得把錢花到哪裡去了」、「我都沒有拿，我只是拿生活費去用」。

不過，桃園地院法官發現，吳女自2013年8月至2015年7月間，22個月內總計花掉何翁835萬元的存款，平均每個月的花費為37萬9545元，這個金額理應讓他們過得豐衣足食，但何翁決定終止收養關係時，相關人員前往他家一看，發現居家環境髒亂，他甚至沒有獨立房間可以使用，只能睡在走道上，日常飲食、每日三餐菜色也很簡陋，可見這筆錢並未用在他自己身上，而是被吳女花用殆盡。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳女將何翁的存款轉入自己的帳戶。（示意圖／ETtoday資料照）

此外，法官也指出，何翁將錢領出並交給吳女，是希望她幫忙辦理後事，而不是贈與的意思，最多算是有保管之責，但沒有支配之權，加上她在2015年間擅自拿著何翁的印章前往合作金庫商業銀行，辦理解約後再把55萬元的存款和利息轉入自己的帳戶，最後依侵占、偽造私文書罪，判她2年4月有期徒刑，同時沒收890萬元的不法所得。

吳女不滿被判刑還要賠上890萬元鉅款，因此提出上訴。但高等法院法官同樣不採信她的說詞，裁定駁回上訴，且侵占罪的部分不得再上訴，僅偽造私文書罪的部分可以繼續上訴。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
吸塵器假顧客抓到了！吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇
遇黑道就轉彎？館長爆遭威脅開槍：全台哪個直播主敢嗆白狼
孫瑩瑩爆婚變「老公偷吃3年」　辣小三起底…曾和阮經天瘋玩性癖
邱澤、張鈞甯爆戀愛！「車內高速互動」全被拍　帶回家甜蜜夜遊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北商大校長爆「濫權自肥」5年敗光2億　學生大便沒紙、年節禮券變米果

產婦子宮破裂送醫命危...嬰兒死亡　親友撒冥紙控醫療疏失

左營深夜街頭飆車！狂男撞倒女騎士　心虛落跑「連環撞賓士、機車」

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　捧紅林志穎、金城武…晚年淒涼借錢度日

陸女專嫁老榮民…夫死改當「養女」　22個月爽花835萬

單親辣媽嫁2週被軟禁…Google才知「老公結5次婚」　2女友同地墜樓亡

愛上「手遊女神」　網友殺到醫院告白被打槍：亂到妳離婚…二度性侵

北商大校長爆「濫權自肥」5年敗光2億　學生大便沒紙、年節禮券變米果

產婦子宮破裂送醫命危...嬰兒死亡　親友撒冥紙控醫療疏失

左營深夜街頭飆車！狂男撞倒女騎士　心虛落跑「連環撞賓士、機車」

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　捧紅林志穎、金城武…晚年淒涼借錢度日

陸女專嫁老榮民…夫死改當「養女」　22個月爽花835萬

單親辣媽嫁2週被軟禁…Google才知「老公結5次婚」　2女友同地墜樓亡

愛上「手遊女神」　網友殺到醫院告白被打槍：亂到妳離婚…二度性侵

北商大校長爆「濫權自肥」5年敗光2億　學生大便沒紙、年節禮券變米果

產婦子宮破裂送醫命危...嬰兒死亡　親友撒冥紙控醫療疏失

左營深夜街頭飆車！狂男撞倒女騎士　心虛落跑「連環撞賓士、機車」

連千毅人馬砸店！傳竹聯幫堂主帶隊　「源哥」出面說話了

弟糾眾打運將喬不攏和解金　姊嗆聲「要錢，我往生爸爸會找你們算」

學直排輪摔斷3顆牙…8歲女童「吸管進食」得缺牙10年　家長怒求償100萬

金鐘54／蕭敬騰《聲林》拚首座主持人獎　確定缺席典禮...賣關子預告「去高雄送花」

Apple超綠　在中國大陸投資三座風電場

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　捧紅林志穎、金城武…晚年淒涼借錢度日

「與日常生活最有關係」的10大品牌　Apple拿下第一、迪士尼贏過Netflix

隋棠綁骨盆40次！　70歲嬤護理師「被說無效關門外」爆：2年前的款沒拿到

印地安人客場戰白襪　張育成板凳待命

聯名挺台參加ICAO大會　美41位眾議員盼納「台北飛航情報區」

韓國瑜「彩蛋直播」掏出一包菸：特別準備道具！　陳柏惟：需要心理治療

女壘奧運資格賽／曾低潮到害怕投球　林盈馨用這招「強勢回歸」

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！　11年前床事細節曝…她狂讚：超強種馬

新手爸媽沒產檢...醫接生龍鳳胎　驚見小女嬰被半截嬰屍殘肢包裹

社會熱門新聞

即／台大驚傳墜樓！20歲女墜落..

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

連千毅之亂3天　起因竟是「超級..

淡水2歲女童呆愣險遭拐？陌生女..

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒..

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「..

連千毅砸店傳竹聯幫帶隊　「源哥..

網紅穿警服拍片遭檢舉　「How..

國小男師猛追人妻！進摩鐵數度瘋..

遭生母男友虐打！女童大腿骨「穿..

愛上手遊女神　網友殺到醫院告白..

北商大校長爆「濫權自肥」　5年..

被捕時還霸氣戴著　連千毅拿下金..

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道..

更多熱門

相關新聞

通緝犯車斗鬆脫遭攔查　酒駕還冒用胞兄身分

苗栗縣一名潘姓男子於2015年間，因涉及公共危險案件被判處徒刑3月確定，但卻未到案執行，經苗栗地方檢察署發布通緝，而後又於2019年間酒後駕車，但因車斗鬆脫遭員警攔查，員警發現潘男身上散發酒味而對他施以酒測，測得酒測值達每公升0.24毫克，事後潘男擔心通緝犯身分敗露，竟偽造文書冒用胞兄身分署押，苗栗地院審理後，依觸犯偽造文書罪判處潘男3月徒刑，得易科罰金。

黑板寫「100萬」收賄　食藥署官員判刑

鐵棍虐死女童案　王薇君稱難過

鐵棍虐死女童案　惡男二審無期徒刑

控「爆乳女友」詐騙　看新聞才知是偽娘

關鍵字：

桃園地院高等法院侵占偽造文書

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

MAMA舉行地點確定了！韓網狂罵：沒腦

吸塵器假顧客抓到了！ 吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇招制勝

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

韓國瑜嗆「挖石油誰說的？」　中油打臉了

靠爸兒神速變碩士！校長被重罰50萬

即／台大驚傳墜樓！20歲女墜落博雅教學館平台

即／川普公布與烏克蘭總統通話　眾議院準備彈劾

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面