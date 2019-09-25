4秒驚逃險被砸！巴基斯坦5.8淺層強震「天降混凝土塊」　至少22死300傷

▲淺層地震震壞部分建築及路面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴基斯坦東北部週二（24日）發生芮氏規模5.8強震，震源深度僅10公里的淺層地震，重創多地路面、建築，遠及巴國首都到印度北部數個省分和德里地區都有感，民眾紛紛被嚇得奔逃屋外。官方保守估計地震造成22死300傷，部分報導則指出死亡人數已上升到25人。

美國地質調查所（USGS）指出，震央在受巴基斯坦控制的克什米爾、密爾坡（Mirpur）附近，距離南邊的旁遮普省（Punjab）城市吉魯姆（Jhelum）約20公里。

▼眾跑到街上避難。（圖／達志影像／美聯社）

▲強震造成至少22死300傷。（圖／達志影像／美聯社）

10公里震源深度及淺，附近地區都能感受到搖晃，多地居民們幾乎全跑到空曠地帶避難，馬路上頓時變得擁擠。地震威力強大，一名密爾坡居民沙夫達（Muhammad Safdar）表示描述地震發生當下，牆壁、屋頂瞬間列出大縫，吊扇和其他室內物品掉落一地，「這輩子沒見過那麼大的地震」。其他災民甚至目擊大樓垮塌，轎車被柏油路面的裂口吞噬。

地震當時的畫面也被許多人上傳到推特，其中一支監視錄影器錄下的影片畫面顯示，部分人在前震到來時，就已經探出平房外，到了地震爆發時，街頭巷尾紛紛向外逃竄，4秒後平房屋頂被高樓落下的混凝土塊砸塌，造成至少1人在逃亡過程中負傷。

▲▼地震發生時，一條巷子裡的民眾驚慌逃竄，隨後一大塊混凝結構從天而降。（圖／翻攝自推特「@Asif786Raja」）

密爾坡警方副警監薩達爾古發拉茲（Sardar Gulfaraz）指出，「至少19人喪生，超過300人輕重傷」；另一名政府官員穆罕默德（Mohammad Tayyab）表示，死亡人數達到22人；國家災難管理局（NDMA）首長阿夫薩（Mohammad Afzal）的統計數字則較為保守，「我能證實的，有10死100傷。」由於目前當地狀況仍屬混亂，英國媒體《太陽報》（The Sun）給出的死亡數字為25死，詳細傷亡情況仍需待當局釐清。

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