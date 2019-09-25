北商大校長爆「濫權自肥」5年敗光2億　學生大便沒紙、年節禮券變米果

圖、文／鏡週刊

國立台北商業大學校長張瑞雄遭爆濫權自肥、荒唐治校，其中最誇張的是，他上任後向馬政府時代的行政院要了一間位於台北市精華地段、3房2廳的首長宿舍，當作校長宿舍，並挪用近百萬元校務經費裝潢，每年還編列10萬元支付水電、瓦斯費，但宿舍卻疑似由前妻及女兒居住，他和現任妻子則住在新北市豪宅、搭公務車上下班。另外，他每年出國考察花費近500萬元，卻停止供應學生廁所衛生紙、刪減清寒獎學金，還取消教職員500元年節禮券，種種行徑讓許多師生怨聲載道。

▲國立台北商業大學校長張瑞雄上任逾5年，治校作風極具爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊接獲爆料，指張瑞雄上任之初向行政院爭取一間首長宿舍，當作校長宿舍，還挪用近百萬元校務經費裝潢，每年更編列10萬元支付水電、瓦斯、管理費，卻是給他的前妻及女兒居住，他自己則和現任妻子住在新北市一處豪宅。

前校長賴振昌時代，每年僅編列120萬元考察經費，但張瑞雄治校後逐年遞增，至今已高達500餘萬元。本刊調查，北商大去年度的校務基金業務支出明細中，旅運費編列206萬元，但決算數卻暴增為520萬元，比實際預算多出了2倍半。

另外，只要配合張瑞雄荒唐行徑的教職員，便會獲得重用，最明顯的例子就是配合他挪用經費裝潢宿舍的職員，很快升為組長，並在短時間內歷任多個重要職務。在這種用人唯親、黨同伐異的狀況下，敢於質疑的校務代表不是遭撤換，就是噤若寒蟬。

本刊調查，張瑞雄上任後，北商大校務基金日漸虧損，上任前結餘款近2億元，如今總負債竟超過2000萬元。

▲台北商業大學校長辦公室區域整修得光鮮亮麗。（圖／鏡週刊提供）

張瑞雄在北商大官網的「治校理念」強調，要組成一個有效率、親民且不官僚的行政服務團隊，大公無私、用人唯才、廣開言路、誠懇正直；他曾寫文章勉勵學子少看電視、多閱讀，但他卻用公款購買50吋大電視送至職務宿舍，被教職員向監察院檢舉，遭認定有違法之嫌，言行不一、格外諷刺。

張瑞雄校長對於因為校長職務宿舍引發的種種爭議，也發出聲明表示：「因為我另有房子，所以，在宿舍和房子之間來來去去，為了避免爭議與浪費資源，已經進行宿舍退租及歸還的手續！在此聲明。以正視聽！」



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