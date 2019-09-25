　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

愛上「手遊女神」　網友殺到醫院告白被打槍：亂到妳離婚…二度性侵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陳姓男子去年1月邀已婚女業務吃火鍋，卻在飲料加入安眠藥趁機性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲小美擔心對方將彼此曖昧對話傳給先生，在對方的要求下開到摩鐵，慘遭二度性侵。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

記者陳俊宏／綜合報導

一名楊姓男子透過手機遊戲認識在醫院任職的人妻小美（化名），把對方當成「女神」，第一次見面就瘋狂告白，遭拒後竟恐嚇「如果不和我開房間，我會亂到妳離婚」，逼她到摩鐵二度性侵得逞。二審法官認為，楊男犯後坦承犯行，與被害人和解，因此判2年徒刑、緩刑4年、賠償28萬元，且應遠離她住處及工作地點至少100公尺。

判決指出，楊男2017年3月認識小美，雙方不曾見過面，他同年6月凌晨0時許到對方任職的醫院，並透過LINE約她見面。小美雖對楊自己前來感到訝異仍與他見面，但表示自己很累想開車回家休息，返家前可載他去搭客運。

原本楊男答應到客運站，但過程中反悔不願下車，多次表達想和小美交往都遭拒絕。小美說自己非常疲累，希望對方下車讓她回家休息，見對方依舊無動於衷，就開車到國道一號南下路段。

過程中，小美看到楊男作勢要打開車門，為避免發生意外，將車開到交流道下停車，等對方下車就把他的行李放在地上，要開車離去時又被擋下。此時，兩名員警正好巡邏經過，見兩人有爭執，提議去派出所談談。

▼小美受辱後在朋友的陪同下提告。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Unsplash）

▲桃園市邱姓男子與未成年女友同居，女友指控邱暴力性侵還強拍裸照，逼迫簽下協議書支付5萬元，桃檢調查年餘查無實據偵查終結，以罪嫌不足不起訴。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

雙方協調未果，小美先從警局開車離去。楊男離開派出所後，又用LINE打電話給她，「希望給我最後一次機會。」她見楊態度好轉，誤以為彼此可好好溝通，同意再度讓他上車。

沒想到楊男竟拿手機開啟臉書，點選小美丈夫的訊息頁面，「如果不和我開房間，我會亂到妳離婚」、「若不配合，自己想好後面的路」、「我就是要妳」。她擔心對方將彼此曖昧對話傳給先生，心生畏懼為求息事寧人，而依對方指示開到汽車旅館。

楊男不顧小美哭喊「不要」、「拜託不要這樣」，霸王硬上弓，後來看到她沖洗穿好衣服後，又再度性侵得逞。她返家後情緒難平，在朋友的陪同下報警提告。

高等法院台南分院法官認為，楊男沒有前科，因一時衝動而未及思慮周全已知悔悟，且犯後坦承犯行，並與被害人達成調解，盡力賠償其不法行為造成的損害，且書寫道歉信函給她，切結不以任何方式接近她與她的家人。

法官表示，被告尚有積極面對過錯的具體表現，並已付出相當代價，堪信經此教訓，應已知警惕而無再犯之虞，因此判刑2年、緩刑4年，且應賠償28萬元，參加6場法治教育，不得騷擾、接觸、聯絡她及她的家人，並應遠離她的住處及工作地點至少100公尺。

►「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
吸塵器假顧客抓到了！吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇
遇黑道就轉彎？館長爆遭威脅開槍：全台哪個直播主敢嗆白狼
孫瑩瑩爆婚變「老公偷吃3年」　辣小三起底…曾和阮經天瘋玩性癖
邱澤、張鈞甯爆戀愛！「車內高速互動」全被拍　帶回家甜蜜夜遊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　捧紅林志穎、金城武…晚年淒涼借錢度日

陸女專嫁老榮民…夫死改當「養女」　22個月爽花835萬

單親辣媽嫁2週被軟禁…Google才知「老公結5次婚」　2女友同地墜樓亡

愛上「手遊女神」　網友殺到醫院告白被打槍：亂到妳離婚…二度性侵

北商大校長爆「濫權自肥」5年敗光2億　學生大便沒紙、年節禮券變米果

產婦子宮破裂送醫命危...嬰兒死亡　親友撒冥紙控醫療疏失

左營深夜街頭飆車！狂男撞倒女騎士　心虛落跑「連環撞賓士、機車」

連千毅人馬砸店！傳竹聯幫堂主帶隊　「源哥」出面說話了

弟糾眾打運將喬不攏和解金　姊嗆聲「要錢，我往生爸爸會找你們算」

學直排輪摔斷3顆牙…8歲女童「吸管進食」得缺牙10年　家長怒求償100萬

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　捧紅林志穎、金城武…晚年淒涼借錢度日

陸女專嫁老榮民…夫死改當「養女」　22個月爽花835萬

單親辣媽嫁2週被軟禁…Google才知「老公結5次婚」　2女友同地墜樓亡

愛上「手遊女神」　網友殺到醫院告白被打槍：亂到妳離婚…二度性侵

北商大校長爆「濫權自肥」5年敗光2億　學生大便沒紙、年節禮券變米果

產婦子宮破裂送醫命危...嬰兒死亡　親友撒冥紙控醫療疏失

左營深夜街頭飆車！狂男撞倒女騎士　心虛落跑「連環撞賓士、機車」

連千毅人馬砸店！傳竹聯幫堂主帶隊　「源哥」出面說話了

弟糾眾打運將喬不攏和解金　姊嗆聲「要錢，我往生爸爸會找你們算」

學直排輪摔斷3顆牙…8歲女童「吸管進食」得缺牙10年　家長怒求償100萬

金鐘54／蕭敬騰《聲林》拚首座主持人獎　確定缺席典禮...賣關子預告「去高雄送花」

Apple超綠　在中國大陸投資三座風電場

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　捧紅林志穎、金城武…晚年淒涼借錢度日

「與日常生活最有關係」的10大品牌　Apple拿下第一、迪士尼贏過Netflix

隋棠綁骨盆40次！　70歲嬤護理師「被說無效關門外」爆：2年前的款沒拿到

印地安人客場戰白襪　張育成板凳待命

聯名挺台參加ICAO大會　美41位眾議員盼納「台北飛航情報區」

韓國瑜「彩蛋直播」掏出一包菸：特別準備道具！　陳柏惟：需要心理治療

女壘奧運資格賽／曾低潮到害怕投球　林盈馨用這招「強勢回歸」

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！　11年前床事細節曝…她狂讚：超強種馬

新手爸媽沒產檢...醫接生龍鳳胎　驚見小女嬰被半截嬰屍殘肢包裹

社會熱門新聞

即／台大驚傳墜樓！20歲女墜落..

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

連千毅之亂3天　起因竟是「超級..

淡水2歲女童呆愣險遭拐？陌生女..

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒..

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「..

連千毅砸店傳竹聯幫帶隊　「源哥..

網紅穿警服拍片遭檢舉　「How..

國小男師猛追人妻！進摩鐵數度瘋..

遭生母男友虐打！女童大腿骨「穿..

愛上手遊女神　網友殺到醫院告白..

北商大校長爆「濫權自肥」　5年..

被捕時還霸氣戴著　連千毅拿下金..

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道..

更多熱門

相關新聞

鈕承澤涉性侵再開庭　與記者「撞鞋」笑談品牌

「豆導」鈕承澤2018年遭控，在拍攝電影《跑馬》過程中，性侵1名女性工作人員，北院9月24日針對此案再度開庭，鈕承澤提早10多分鐘帶著墨鏡、騎著腳踏車現身，雖對案情不願多談，但庭外等待時，還與記者討論鞋子品牌，心情顯得相當輕鬆。

父見女兒情書才知她遭6旬翁性侵

見妹妹躺沙發　變態哥忍不住撲上

洋男電梯口前亂摸國中女　硬拗性騷判3年半

武術教練假冒同志！下壓交疊逼她喊：我最騷

關鍵字：

性侵手遊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

MAMA舉行地點確定了！韓網狂罵：沒腦

吸塵器假顧客抓到了！ 吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇招制勝

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

韓國瑜嗆「挖石油誰說的？」　中油打臉了

靠爸兒神速變碩士！校長被重罰50萬

即／台大驚傳墜樓！20歲女墜落博雅教學館平台

即／川普公布與烏克蘭總統通話　眾議院準備彈劾

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面