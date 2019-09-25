愛上「手遊女神」　網友殺到醫院告白被打槍：亂到妳離婚…二度性侵

▲小美擔心對方將彼此曖昧對話傳給先生，在對方的要求下開到摩鐵，慘遭二度性侵。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

記者陳俊宏／綜合報導

一名楊姓男子透過手機遊戲認識在醫院任職的人妻小美（化名），把對方當成「女神」，第一次見面就瘋狂告白，遭拒後竟恐嚇「如果不和我開房間，我會亂到妳離婚」，逼她到摩鐵二度性侵得逞。二審法官認為，楊男犯後坦承犯行，與被害人和解，因此判2年徒刑、緩刑4年、賠償28萬元，且應遠離她住處及工作地點至少100公尺。

判決指出，楊男2017年3月認識小美，雙方不曾見過面，他同年6月凌晨0時許到對方任職的醫院，並透過LINE約她見面。小美雖對楊自己前來感到訝異仍與他見面，但表示自己很累想開車回家休息，返家前可載他去搭客運。

原本楊男答應到客運站，但過程中反悔不願下車，多次表達想和小美交往都遭拒絕。小美說自己非常疲累，希望對方下車讓她回家休息，見對方依舊無動於衷，就開車到國道一號南下路段。

過程中，小美看到楊男作勢要打開車門，為避免發生意外，將車開到交流道下停車，等對方下車就把他的行李放在地上，要開車離去時又被擋下。此時，兩名員警正好巡邏經過，見兩人有爭執，提議去派出所談談。

▼小美受辱後在朋友的陪同下提告。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Unsplash）

雙方協調未果，小美先從警局開車離去。楊男離開派出所後，又用LINE打電話給她，「希望給我最後一次機會。」她見楊態度好轉，誤以為彼此可好好溝通，同意再度讓他上車。

沒想到楊男竟拿手機開啟臉書，點選小美丈夫的訊息頁面，「如果不和我開房間，我會亂到妳離婚」、「若不配合，自己想好後面的路」、「我就是要妳」。她擔心對方將彼此曖昧對話傳給先生，心生畏懼為求息事寧人，而依對方指示開到汽車旅館。

楊男不顧小美哭喊「不要」、「拜託不要這樣」，霸王硬上弓，後來看到她沖洗穿好衣服後，又再度性侵得逞。她返家後情緒難平，在朋友的陪同下報警提告。

高等法院台南分院法官認為，楊男沒有前科，因一時衝動而未及思慮周全已知悔悟，且犯後坦承犯行，並與被害人達成調解，盡力賠償其不法行為造成的損害，且書寫道歉信函給她，切結不以任何方式接近她與她的家人。

法官表示，被告尚有積極面對過錯的具體表現，並已付出相當代價，堪信經此教訓，應已知警惕而無再犯之虞，因此判刑2年、緩刑4年，且應賠償28萬元，參加6場法治教育，不得騷擾、接觸、聯絡她及她的家人，並應遠離她的住處及工作地點至少100公尺。

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