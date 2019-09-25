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產婦子宮破裂送醫命危...嬰兒死亡　親友撒冥紙控醫療疏失

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▲▼家屬控訴蘆洲愛麗生診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲家屬控訴婦產科診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市一名孕婦23日到蘆洲區一間診所生產，孰料接生期間產婦因子宮破裂大量出血，男嬰在出生後一度失去生命跡象，送往新光醫院急救仍不治，至於母親則在術後命危，仍在馬偕醫院與死神拔河。產婦家屬指出，之前產檢都沒有問題，不明白接生手術為何失敗，且院方第一時間不但沒有表示慰問，還把母子分送不同醫院，認為院方不負責任，為此大批親友在24日於診所外灑冥紙抗議。

▲▼家屬控訴蘆洲愛麗生診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲男嬰父親只在生產中被獲准進入產房一次，不久便被請出，只留下與嬰兒最後的合影。（圖／記者游宗樺翻攝）

陳姓產婦（34歲）的家屬表示，產婦在23日晚間10時30分進入診所待產室，24日上午11時許還與親友視訊聯絡，但沒想到當天下午2時13分進入手術室，一小時後卻得到產婦命危的通知，再經過約1個小時的搶救後，甫出生的男嬰失去生命跡象，送往新光醫院仍回天乏術，而媽媽則因大量出血命危，被送往馬偕醫院急救，仍未脫離險境。

▲▼小孩父親控訴蘆洲艾利升診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲男嬰父親（中）指控診所醫療疏失，聲淚俱下要為妻兒討回公道。（圖／記者游宗樺攝）

男嬰的李姓父親（37歲）說，院方在24日中午僅允許自己進入產房一次，但一小時後卻被告知產婦子宮破裂，生產有危險，隨後就被請出，由醫師進行手術搶救，由自然生產改為剖腹產，動刀將男嬰救出，但男嬰出生後生命跡象不樂觀，送醫急救仍挽不回幼小生命。

▲▼家屬控訴蘆洲愛麗生診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲男嬰出生後健康狀況不樂觀，送醫後仍不幸死亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

李父指出，男嬰母親曾經在別家醫療機構生產過，並沒有發生問題，孰料第二胎在友人的推薦下，選擇這間婦產診所接生，產前檢查並無異狀，但在生產時卻發生這種意外，不理解原本好好的孕婦為何會在生產時子宮破裂，而且動刀的黃姓醫師事後還找不到人，潘姓院長也未到診所與家屬溝通，僅留下2名護理師在場，甚至連協助母子送醫的救護車還要向家屬收費，讓親友們不能接受，在24日晚間10時許在診所門口及大廳灑冥紙抗議。

男嬰的黃姓阿嬤表示，事發後家屬打電話給診所院長與醫師都未獲得回應，連一通關切、慰問電話都沒有，指控院長與執刀醫師在24日晚間都在睡覺，院方還要家屬隔日上班再處理，讓失去孫子，且媳婦命危中的男嬰阿嬤無法接受，更不能理解院方將母子分開送醫，讓家屬兩頭奔波。

▲▼家屬控訴蘆洲愛麗生診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方到場維持秩序。（圖／記者游宗樺攝）

婦產科診所潘姓院長表示，由於子宮破裂十分危險，大量失血下隨時可能威脅產婦生命，研判現場執刀的黃醫師為保障孕婦生命，由自然產改為剖腹產將男嬰取出，盡可能保留陳婦的子宮與生育能力，並立即將陳婦送往馬偕醫院，緊急輸血搶救。並指出，這起醫療意外不能完全苛責黃醫師，認為執刀醫師在緊急情況下第一時間便是思考如何保留孕婦生命，並沒有太多時間可以做額外思考。

▲▼親友在外灑冥紙抗議。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲大批親友於24日晚間陸續抵達診所門口，當街大灑冥紙抗議。（圖／記者游宗樺翻攝）

對於家屬指控救護車要向家屬收取相關費用，潘院長說，這是院方應負責任，費用會全部吸收，至於診所晚間被產婦的親友灑冥紙，表示自己是面向家屬的同理心，完全能夠接受與體會他們的憤怒，但同時也感到驚恐與害怕，將會盡最大力量協助家屬處理相關事宜。


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