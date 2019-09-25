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黨產會追徵中廣77億元　趙少康「被修理」回應：去跟國民黨追討

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記者黃翊婷／綜合報導

行政院黨產會24日決議認定中廣公司為國民黨附隨組織，後續將展開追徵新台幣77.3億元。不過，中廣董事長趙少康認為，他們並沒有拿這筆錢，黨產會應該要向國民黨追討，且不應該以隨附組織的態度對待現在的中廣，這樣對目前的營運、員工以及客戶都是非常不公平的。

▲▼0620 黨產會針對中廣是否為附隨組織舉行聽證會-趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙少康認為黨產會應該向國民黨追徵這77億多元，而不是把矛頭指向中廣。（圖／記者黃克翔攝）

黨產會24日召開委員會議，決議認定中廣公司為國民黨附隨組織，其名下不當取得之土地（10萬9627平方公尺）及地上建物（699平方公尺）應移轉為國有，至於已移轉他人而無法移轉為國有之不當取得土地，後續會展開追徵，價額總計共新台幣77億3138萬9185元。

國民黨行管會主委邱大展直言，其實中廣跟國民黨早就沒關係，黨產會的目的是要修理趙少康，未來中廣連使用1塊錢都得經過黨產會審核，就像中投公司一樣，連修馬桶都得報經黨產會同意，才能動用經費。而趙少康認為，過去的中廣是黨營事業，但不代表現在也是，目前中廣的財務、人事都是由他主導，與國民黨無關，黨產會不能以隨附組織的態度來對待他們，這對中廣現在的營運、員工以及客戶都是非常不公平的。

至於這77億多元到底該向誰追徵，趙少康向《聯合報》表示，中廣現在並沒有這麼多錢可以支付，加上這筆錢也不是他們拿的，冤有頭債有主，黨產會應該要向國民黨追討，收到處分書之後他會與律師進一步討論，後續不排除會提出行政訴訟。

▲▼中廣,中國廣播公司,電台,三中案,黨產,轉型正義。（圖／記者李毓康攝）

▲黨產會認定中廣為國民黨的附隨組織。（圖／記者李毓康攝）

其實中廣先前也曾發表聲明強調，在李登輝擔任國民黨主席、劉泰英擔任黨營事業管理委員會主委時期，劉泰英以88億元將中廣總部的土地賣給中投公司，那塊土地就是今日的豪宅帝寶，後來中投公司以90億元轉手賣給宏泰集團的宏盛建設，宏盛建設事後還捐款2.9億元給劉泰英擔任院長、李登輝擔任榮譽董事長的台綜院。

中廣表示，在劉泰英擔任主委期間，中廣從1995年到1999年派發股利共15億多元，全上繳國民黨，加上2002、2003年賣掉仁愛路帝寶土地，又上繳11億多元，總共上繳26億多元，接著再依指示進行高達27億元的投資，包含中影、京華城、海上皇宮、日本創投、萬興企業、東森寬頻、迪廣視聽、台北國際、萬家福公司、美國華美電視台、廣電人市場研究公司、中廣戰神籃球隊等，無奈大多數都是虧損，中廣可以說是血本無歸。

雖然中廣強調早在2006年4家公司購買中廣股權時，國民黨就算獲利了結了，但當年賣帝寶取得的88億元流向，各界仍有許多不同的看法。黨產會主委林峯正說，經過調查確認賣掉帝寶的錢的確仍留在中廣，並未流向國民黨，如果趙少康有證據證明這筆錢是被國民黨拿走，可以提出來，黨產會一定會進行追查。

▼趙少康今年6月20日曾對鎖定追徵帝寶土地一事，向黨產會喊話。

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