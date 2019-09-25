周四起變天…北東連下5天雨　吳德榮估「18號颱風米塔」最快周日生成

▲吳德榮貼出歐美模式模擬周日的天氣圖說，菲律賓東北東方海域有一熱帶擾動發展，位置相去不遠。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮指出，最新歐美模式模擬，周日（29日）菲律賓東北東方海域有一熱帶擾動發展，如果被命名將是今年第18號颱風「米塔」，是否會影響台灣還要再觀察。對此，中央氣象局預報員劉沛滕表示，是有一些熱帶系統訊號，但不一定有熱帶性低氣壓或颱風發展，得持續觀察。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天（25日）是本周水氣比較少、天氣較穩定的一天，大部分地區為多雲到晴，僅基隆北海岸、宜蘭、東北角有少部分降雨，中南部山區午後有零星陣雨，但量值很少；溫度部分，北部、東半部清晨低溫21、22度，其他地區約23、24度，各地依舊稍有涼意，北東白天高溫預估約27、28度，中南部可來到30到32度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周四（26日）開始受到東北風的水氣影響，北部、東半部水氣比較多，有局部短暫陣雨，有雨天氣將持續到下周一（30日）；至於中南部天氣穩定不受影響為多雲到晴，僅山區有零星短暫陣雨。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）、美國（GFS）模式模擬周日晚間8時預測圖顯示，菲律賓東北東方海域有一熱帶擾動發展，如果被命名將是第18號颱風米塔，位置相去不遠；但之後兩個模式的模擬，由於誤差累積也開始分道揚鑣，是否會影響台灣得持續觀察。

對此，劉沛滕表示，是有一些熱帶系統訊號，但一直有再變化，剛開始預測比較接近台灣，最新預測都在日本琉球那帶，且強度慢慢減弱，不一定有熱帶低壓或颱風發展，一周後預報的不確定性很大，還要再觀察。

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▼北部未來一周高低溫都差不多。（圖／氣象局）