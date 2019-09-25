眾議院展開「彈劾川普」調查！　民主黨議長態度驟變：背叛總統誓言

▲民主黨眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）正式宣布展開對總統川普的彈劾調查。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國民主黨籍眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）週二（24日）宣布，正式對總統川普的彈劾展開調查。對於川普為了個人政治利益施壓烏克蘭總統一事，原先不願採取行動的裴洛西，立場戲劇性地轉變，代表川普麻煩大了。

根據CNN報導，川普日前被踢爆為了2020總統大選能夠連任，不擇手段打擊政敵，包括前副總統、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）。川普甚至8次致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），施壓對方調查拜登在當地的醜聞。

川普為了揭發他人醜聞反而再度回火重傷自己，施壓消息傳出的48小時內，已引來數十名民主黨籍眾議員聲援彈劾總統。遲遲迴避表態的裴洛西，甚至讓白宮內部人士在週一（23日）一場不具名受訪時表示，因為眾議院院長沒有意願彈劾總統，所以川普的態度是「完全不當回事」。

在記者會之前，裴洛西才和民主黨眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）共同宣布，將於週三（25日）針對政壇對於川普的指控，進行一項否決投票。共同聲明中描述，川普「可能」拿暫停軍事援助當籌碼，威脅澤倫斯基幫他調查政敵，內容對於「彈劾」一事隻字未提。

▲川普超生氣，狂發推文，指控民主黨人的行為是「對總統的騷擾！」（圖／路透社、翻攝自Carscoops）

不到一天，裴洛西的態度出現重大轉折，報導指出「這是一個政治計算改變的徵兆」。「川普任內的行為已經顯露出他背叛了總統宣示時的誓言，背叛了國家安全，以及背叛了我們選舉的公正性」，裴洛西24日在記者會上指出，「因此，今天，我宣布眾議院將展開正式的彈劾調查。」美國眾議院歲計委員會主席尼爾（Richard Neal）也在會見裴洛西後向記者表示，「裴洛西已經決定是往前走的時候了，這個立場獲得越來越多民主黨人支持。」

裴洛西的記者會結束後，川普接連發了7則推文，強調身國美國國家領袖，自己和所屬的共和黨不斷遭到民主黨人死纏爛打，原因則是出於民主黨的忌妒之心。川普再次將政壇針對他的調查或群起圍攻貶為「獵巫」，發文頻率之高，最新的一則推文更簡潔地指控民主黨人的行為是「對總統的騷擾！」（PRESIDENTIAL HARASSMENT!）

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