　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／川普公布與烏克蘭總統「通話紀錄」　眾議院議長宣布準備彈劾

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普指控對手拜登曾向烏克蘭當局施壓，但遲遲未提出證據，激化民主黨內反川普的情緒，醞釀彈劾。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普指控民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）涉入「烏克蘭醜聞」，不料媒體卻爆出他今年7月曾向烏克蘭當局施壓，以援助為要脅，要求對方調查拜登及其子。對此，川普鄭重否認，也批准白宮25日公布雙方全部通話紀錄。不過，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，現在民主黨已經手握證據，準備好對川普發起彈劾。

綜合《華盛頓郵報》、CNN、CNBC報導，知情人士爆料川普7月25日打電話向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）施壓8次，要求調查拜登的兒子杭特（Hunter），並建議這個案子應該與他的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）合作。

▲▼ 美國前副總統拜登,Joe Biden。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國民主黨總統候選人、前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

消息曝光後，川普否認這項傳聞，強調這些都是編造的故事。他也指控，拜登過去擔任副總統時，曾向烏克蘭當局施壓，要求當時的烏克蘭總統開除一名正在調查其兒子杭特的檢察官，「我沒有想要傷害拜登，但他做了非常不誠實的事情。」

據了解，拜登之子杭特曾在烏克蘭最大私營天然氣公司之一的布里斯馬集團（Burisma Group）擔任董事。

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

不過，這項指控目前尚無具體證據，不僅在國會掀起軒然大波，攻佔媒體版面，也進一步激化民主黨內反川普的情緒。許多民主黨議員醞釀彈劾川普，近日彈劾呼聲漸高。

川普24日在推特重申，他與澤倫斯基的通話內容並無不妥，是一次友善、洽當的對談，也沒像媒體所說的向對方施壓。但他稍早承認，對話確實有提及拜登，已經批准白宮在本月25日公布通話全文。

不過，眾議院議長裴洛西已在當地時間24日宣布準備發起彈劾。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有

ET快訊
北台「連雨5天」再降溫剩21°C！周末恐有颱風發展
連千毅砸店爆竹聯幫堂主帶隊　「源哥」出面說話了
國中女同學「直播脫衣」求打賞！陸男同學看完一秒報警
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／川普公布與烏克蘭總統「通話紀錄」　眾議院議長宣布準備彈劾

快訊／汽車被裂縫吞沒！巴基斯坦5.8強震「22死300傷」　居民驚恐衝屋外逃難

名廚餐廳「3星被斬掉1星」！他慘罹憂鬱症　怒告米其林指南...關鍵是起司

川普聯合國談香港民主自由　重申貿易戰「改變不公平」

英相強生「關閉國會」確認違法！議長貝爾考：議員25日全部回來開會

NASA曬木星「眼球」照　神祕黑點真相曝光...地球也會發生！

過去5年為「史上最熱」　全球平均氣溫上升1.1°C

加州消防局5個月內「9人升格」喜當爸！　超萌寶寶平躺裝備化身向日葵

伊朗女球迷「想看足球賽」被逮…自焚亡　FIFA主席保證：禁令解除！

美軍每年噴50億「南韓付1/6」　今明防衛費分擔談判料激烈攻防

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

快訊／川普公布與烏克蘭總統「通話紀錄」　眾議院議長宣布準備彈劾

快訊／汽車被裂縫吞沒！巴基斯坦5.8強震「22死300傷」　居民驚恐衝屋外逃難

名廚餐廳「3星被斬掉1星」！他慘罹憂鬱症　怒告米其林指南...關鍵是起司

川普聯合國談香港民主自由　重申貿易戰「改變不公平」

英相強生「關閉國會」確認違法！議長貝爾考：議員25日全部回來開會

NASA曬木星「眼球」照　神祕黑點真相曝光...地球也會發生！

過去5年為「史上最熱」　全球平均氣溫上升1.1°C

加州消防局5個月內「9人升格」喜當爸！　超萌寶寶平躺裝備化身向日葵

伊朗女球迷「想看足球賽」被逮…自焚亡　FIFA主席保證：禁令解除！

美軍每年噴50億「南韓付1/6」　今明防衛費分擔談判料激烈攻防

雪白「小獅雙胞胎」誕生了　辛巴、娜娜吐舌！彎頭撒嬌模樣超可愛

人工二代江豚出生滿100日　「頭腦聰明」出生只撞過一次壁

秋田犬莫名長出「花花面具」　長大後惡化…竟奪走牠生命

可愛三花貓遲遲沒人帶回家　近看原來臉上有「超尷尬圖案」

遇到黑道就轉彎？館長爆遭威脅開槍：全台哪個直播主敢嗆白狼

iPhone藍牙恐「外洩定位」　iOS 13警示大開！全APP須用戶同意才能開啟

快訊／川普公布與烏克蘭總統「通話紀錄」　眾議院議長宣布準備彈劾

網路酸言攻擊太可怕　國軍「2對同婚新人」退出聯合婚禮

台東2學生網路互嗆　約出「真人單挑」！驚動警方結局超展開

連千毅「賓士授權書」驚見4大疑點！資深記者一臉問號　陳斐娟笑翻

神力賊「彎腰公主抱扛走」　20秒內偷完機車閃人

國際熱門新聞

2歲童被保母忘車上亡　母：流產..

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

小媽媽急診室等12hrs　胎兒..

即／川普公布與烏克蘭總統通話　..

8歲童裸身從9樓跳下亡　父母竟..

巴基斯坦5.8強震　至少22死..

名廚餐廳3星被斬1星！他告米其..

48年來首次！我國外交官員現身..

川普聯合國談香港問題　促北京保..

真實孤兒怨？！　她指控養女是成..

人妻喜知懷孕要打營養針卻被墮胎

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

車站廁所馬桶堵死　竟是嬰屍塞住

爸殺妻後自殺！8歲兒坐後座目睹

更多熱門

相關新聞

川普聯合國談香港問題　促北京保障民主自由

美國總統川普24日在聯合國大會發表演說時，強調貿易戰是為了改善國際貿易不公平的現狀，對於香港反送中示威，也盼北京政府能尊重香港自由、民主及法治，美國將持續密切關注。

美中合設氣候研究所　對抗氣候變遷

環保少女遇川普　露出「死亡之瞪」

真實孤兒怨？！　她指控養女是成人

48年來首次！我國外交官員現身聯合國正式會議

關鍵字：

北美要聞川普烏克蘭總統澤倫斯基拜登裴洛西彈劾

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

MAMA舉行地點確定了！韓網狂罵：沒腦

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

北台連雨5天！周末恐有颱風發展

即／台大驚傳墜樓！20歲女墜落博雅教學館平台

歐陽妮妮沖繩脫了…倒C臀型全露！

TWICE志效遭逼問姜丹尼爾！JYP擋問題尷尬了

靠爸兒神速變碩士！校長被重罰50萬

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面