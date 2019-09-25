快訊／川普公布與烏克蘭總統「通話紀錄」　眾議院議長宣布準備彈劾

▲川普指控對手拜登曾向烏克蘭當局施壓，但遲遲未提出證據，激化民主黨內反川普的情緒，醞釀彈劾。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普指控民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）涉入「烏克蘭醜聞」，不料媒體卻爆出他今年7月曾向烏克蘭當局施壓，以援助為要脅，要求對方調查拜登及其子。對此，川普鄭重否認，也批准白宮25日公布雙方全部通話紀錄。不過，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，現在民主黨已經手握證據，準備好對川普發起彈劾。

綜合《華盛頓郵報》、CNN、CNBC報導，知情人士爆料川普7月25日打電話向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）施壓8次，要求調查拜登的兒子杭特（Hunter），並建議這個案子應該與他的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）合作。

▲美國民主黨總統候選人、前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

消息曝光後，川普否認這項傳聞，強調這些都是編造的故事。他也指控，拜登過去擔任副總統時，曾向烏克蘭當局施壓，要求當時的烏克蘭總統開除一名正在調查其兒子杭特的檢察官，「我沒有想要傷害拜登，但他做了非常不誠實的事情。」

據了解，拜登之子杭特曾在烏克蘭最大私營天然氣公司之一的布里斯馬集團（Burisma Group）擔任董事。

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

不過，這項指控目前尚無具體證據，不僅在國會掀起軒然大波，攻佔媒體版面，也進一步激化民主黨內反川普的情緒。許多民主黨議員醞釀彈劾川普，近日彈劾呼聲漸高。

川普24日在推特重申，他與澤倫斯基的通話內容並無不妥，是一次友善、洽當的對談，也沒像媒體所說的向對方施壓。但他稍早承認，對話確實有提及拜登，已經批准白宮在本月25日公布通話全文。

不過，眾議院議長裴洛西已在當地時間24日宣布準備發起彈劾。

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