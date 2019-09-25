連千毅「賓士授權書」驚見4大疑點！資深記者一臉問號　陳斐娟笑翻

▲連千毅直播中強調，賓士行李箱原價1.9萬元，他只賣6000元，若假賠百萬。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

「直播天王」連千毅被捕收場，但商品真偽話題還在延燒。連千毅日前被懷疑賣假貨，氣得在臉書秀出一張賓士授權書，強調東西是正品，揚言對不實傳言提告。不過，有談話節目近日討論相關議題，仔細研究了這張授權書，不僅當場歸納出4大疑點，連資深汽車記者都感到不可思議。

《這！不是新聞》主持人陳斐娟近日談及「直播主之亂」，特地邀請資深記者余健源一同研究連千毅提供的簡體授權書，赫然發現有4個可疑之處。

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▲陳斐娟與資深記者一同探討授權書真偽，發現許多細節相當詭異。（圖／翻攝自《這！不是新聞》）

第一點，授權書上寫著「茲授權德國奔馳戴姆勒股份有限公司」。余健源說，他跑了快10年的汽車記者，聽過奔馳，也聽過戴姆勒，但真的沒聽過「奔馳戴姆勒」。

第二點，授權書下面蓋的章，竟和上頭印的公司名稱不同。余健源指出，「這個章跟上面這個英文不太一樣，等於公司跟公司的名稱（對不上）又怪怪的，前面是奔馳戴姆勒，後面又變成戴姆勒，三個（文字、2個章）兜不起來的感覺。」

▲授權書英文拼錯、名稱前後不一，讓余健源看了滿頭問號。（圖／東森新聞）

第三點，授權書背景的防偽水紋印寫著Benz Fashion。余健源說，這個疑問更大了，「奇怪，Benz怎麼會跟Fashion放在一起呢，我怎麼都沒聽過，什麼叫Benz Fashion？我在德國從來沒聽過。」

第四點，授權書的英文「AUTHORIZATION」被錯拚成「AUTHORIZATTON」。余健源表示，「這個真的是讓我有一點匪夷所思，不知道是不是自己英文不好。」陳斐娟一聽哭笑不得，「不要這樣嘛，打字小姐那天手滑嘛！」

目前連千毅臉書已經看不到這張授權書。

▲▼陳斐娟看到英文拼錯，噗哧一聲笑了出來，「打字小姐那天手滑嘛」。（圖／翻攝自《這！不是新聞》）

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