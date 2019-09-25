快訊／汽車被裂縫吞沒！巴基斯坦5.8強震「22死300傷」　居民驚恐衝屋外逃難

▲巴基斯坦5.8強震「22死300傷」，居民驚恐衝屋外逃難。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

巴基斯坦東北部24日發生芮氏規模5.8強震，震源深度僅10公里，許多居民都被嚇到衝出屋外避難，還有目擊者聲稱有一棟建築物被震垮，巴國首都、印度北部數省及德里地區都有感受到震動。當地警方和政府官員表示，目前至少有22人死亡、300多人受傷。

根據《路透社》報導，美國地質調查所（USGS）偵測到的結果顯示，地震發生於巴國控制克什米爾、密爾坡（Mirpur）附近，由於震源深度僅10公里，因此附近地區皆能感到搖晃，許多城市的居民被嚇到衝出大樓避難，震央附近甚至有汽車被裂縫吞沒，有一些汽車則是被震翻。

▲許多城市的居民被嚇到衝出大樓避難。（圖／達志影像／美聯社）

一名住在密爾坡的居民Muhammad Safdar表示，地震發生時他剛好在屋內，「牆壁、屋頂都出現裂縫，吊扇和其他物品掉下來，我趕緊衝到外面空地」、「我一生中從未見過如此大的地震」。另一名倖存者表示，他的房屋被地震震垮，「我跟我的家人都受傷了」，「趕往去醫院的途中，也看見數十棟房屋被震垮。」

密爾坡警方副警監薩達爾（Sardar Gulfaraz）在電視上表示：「至少19人喪生，還有超過300人受傷」。另一名政府官員穆罕默德（Mohammad Tayyab）表示，死亡人數已經達到22人。而巴國國家災難管理局（NDMA）首長阿夫薩（Mohammad Afzal）則給出較低的傷亡數字，「我能證實的，有10人死亡、100人受傷。」