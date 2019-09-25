名廚餐廳「3星被斬掉1星」！他慘罹憂鬱症　怒告米其林指南...關鍵是起司

▲法國名廚韋拉特怒告米其林指南。（圖／翻攝自Marc Veyrat臉書）

記者曾羿翔／綜合報導



69歲法國名廚韋拉特（Marc Veyrat）24日表示，他已提告知名米其林餐廳指南，因為他的餐廳原本有著讓業界稱羨的3星評價，卻被米其林摘掉1星變2星。據了解，關鍵原因是一道起司舒芙蕾，韋拉特還因此罹患了憂鬱症。米其林指南官方則發聲明回應，「我們了解韋拉特先生的失望，很遺憾韋拉特堅持對我們提告。」

綜合外媒報導，韋拉特對媒體表示，「我感到相當遺憾，這件事情公布時，團隊員工落淚了」，他們（指米其林指南）某晚突然打了電話來告知此事，接著在電話說「就這樣，結束了！」

▲降星的關鍵原因竟與「起司」有關。（圖／免費圖庫pxhere，為示意圖。）

對於被降星的原因，韋拉特表示，是因一名米其林指南調查員，誤會他在起司舒芙蕾裡使用了英國的切達（Cheddar）起司，而不是使用法國的瑞布羅申（Reblochon）、波佛特（Beaufort）以及多姆（Tomme）等起司。

韋拉特說，他在裡面加了番紅花，結果那位來餐廳用餐的調查員認為是「切達起司」，因為外表看起來是黃色的。韋拉特還表示，這樣的降星事件害他得到了憂鬱症，米其林指南怎敢拿廚師的健康做為抵押？

據了解，韋拉特的餐廳是在今年1月時被降為2星，他本人曾一度要求米其林指南必須要移除對餐廳的評價，但仍遭到拒絕。此外，韋拉特所開的餐廳「森林之家」（La Maison des Bois）位在法國阿爾卑斯山區，去年才奪回業界最高榮譽評價「米其林指南3星」。

對此，米其林指南官方23日透過聲明表示，「我們了解韋拉特先生的失望，韋拉特才華毋庸置疑，很遺憾韋拉特堅持對我們提告。」聲明還提到，米其林指南的首要任務是告知消費者改變評價的原因，「我們會仔細研究韋拉特的請求，再冷靜回應。」