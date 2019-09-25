北車喜洋洋！台鐵28對新人聯合婚禮　生活津貼差最後一步

▲台鐵集團聯合結婚典禮，共28對新人結為連理。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

台鐵局25日9時30分舉行第七屆集團聯合結婚，共28對新人於台北車站黑白棋格展演廳完成終身大事。外傳活動中將公布通過生活津貼，台鐵局長張政源表示，已經完成草案規劃並送至交通部，交通部也已審核完竣，目前正由行政院審核當中，尚未核定，未來將比照軍公教福利，薪資待遇因牽涉較廣，需要通盤考量，正與各單位討論中，在爭取員工福利、待遇是一貫的目標，會繼續努力。

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▲新人臉上洋溢幸福笑容。

新郎洪冠鼎分享，畢業後先考台鐵鐵特，分發在成功站，當時晏伶則是在沙鹿站，兩人都是站務員，因為都是台中人對對方印象深刻，今日跟大家一起辦結婚是很特別的回憶，沒有參加以後也不會有這個機會，原本還沒那麼快要結婚，想說有機會就一起辦，也希望今年在一起第9年，希望愛情長長久久。新娘劉晏伶說，當初聊天都沒有約出去，便主動出擊，在一起後很有話聊，工作不順心都能互相分享。

另一對新人是來自鐵警桃園分駐所的新郎許哲榮、內壢站的新娘鄭宛婷。新郎說，104年進來當鐵路警察，服務於桃園所，妻子服務於內壢站，因此有地緣關係，第一次相遇是在內壢站巡邏守望時，看到妻子正在剪收，因而一見鍾情，之後每天都會刻意巡查，動之以情、說之以理，沒事獻殷勤，買飲料探班才追到的。先前有鐵路警察被旅客刺殺，是否也會擔心丈夫安危？鄭宛婷說，會擔心，看到新聞蠻震驚的，希望路警都好好保護自己。

新郎薛暘錚感性說道，自己中學時期都搭火車通勤，有次看到列車長幫媽媽帶小朋友上廁所、幫抬行李下車，畫面很感人溫馨，因此也希望以後也能成為這樣的列車長，才會考進台鐵，進來後因而相遇嘉義站的妻子，兩人經常互相幫忙，後來才慢慢在一起。新娘陳怡如也說，兩人都在台鐵比較能互相幫忙、體諒，今天很開心，能跟同事一起步入禮堂，有大家庭的感覺。

▲▼新人大搞創意，想出「互撩金句」閃瞎旁人。

今年新人喊話要挑戰「搭訕達人-網紅波特王」，想出28組「互撩金句」，像是有來自工務處的新郎便拿著工程圖向新娘宣示，「我會依照未來幸福的藍圖，一直施工到天荒地老！」；也有瑞芳站的站務員拿出小天燈圖卡高喊，「我每天送旅客去平溪許下幸福的願望，今天感謝妳幫我把幸福送過來了！」；另外，服務於鐵警局的新人也說，「出勤必須要全副武裝，但今天我對你丟盔卸甲」。

▲新人用金句宣戰搭訕達人-網紅波特王。

台鐵局說，此次集團婚禮是繼101年以「鍾愛一生 YES I DO」為主題以來，第7年辦理集團婚禮，至今年已玉成了210對佳偶，包含101年33對、102年27對、103年38對、104年22對、105年31對、106年31對，在浪漫的台北車站黑白棋格展演廳內完成人生大事，台鐵局張局長特別贈送「金鏟子」及「貫通石」，祝福新人「大肚成功」、「早生貴子」，職福會贈送每對新人禮金及台鐵局文創商品「愛情文鎮」禮盒，宣誓「用我一生 愛你一世」。