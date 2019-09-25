　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北車喜洋洋！台鐵28對新人聯合婚禮　生活津貼差最後一步

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台鐵集團聯合結婚典禮，共28對新人結為連理。（圖／記者胡順惠攝）

▲台鐵集團聯合結婚典禮，共28對新人結為連理。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

台鐵局25日9時30分舉行第七屆集團聯合結婚，共28對新人於台北車站黑白棋格展演廳完成終身大事。外傳活動中將公布通過生活津貼，台鐵局長張政源表示，已經完成草案規劃並送至交通部，交通部也已審核完竣，目前正由行政院審核當中，尚未核定，未來將比照軍公教福利，薪資待遇因牽涉較廣，需要通盤考量，正與各單位討論中，在爭取員工福利、待遇是一貫的目標，會繼續努力。

▲▼台鐵集團聯合結婚典禮，共28對新人結為連理。（圖／記者胡順惠攝）

請繼續往下閱讀...

▲新人臉上洋溢幸福笑容。

新郎洪冠鼎分享，畢業後先考台鐵鐵特，分發在成功站，當時晏伶則是在沙鹿站，兩人都是站務員，因為都是台中人對對方印象深刻，今日跟大家一起辦結婚是很特別的回憶，沒有參加以後也不會有這個機會，原本還沒那麼快要結婚，想說有機會就一起辦，也希望今年在一起第9年，希望愛情長長久久。新娘劉晏伶說，當初聊天都沒有約出去，便主動出擊，在一起後很有話聊，工作不順心都能互相分享。

另一對新人是來自鐵警桃園分駐所的新郎許哲榮、內壢站的新娘鄭宛婷。新郎說，104年進來當鐵路警察，服務於桃園所，妻子服務於內壢站，因此有地緣關係，第一次相遇是在內壢站巡邏守望時，看到妻子正在剪收，因而一見鍾情，之後每天都會刻意巡查，動之以情、說之以理，沒事獻殷勤，買飲料探班才追到的。先前有鐵路警察被旅客刺殺，是否也會擔心丈夫安危？鄭宛婷說，會擔心，看到新聞蠻震驚的，希望路警都好好保護自己。

新郎薛暘錚感性說道，自己中學時期都搭火車通勤，有次看到列車長幫媽媽帶小朋友上廁所、幫抬行李下車，畫面很感人溫馨，因此也希望以後也能成為這樣的列車長，才會考進台鐵，進來後因而相遇嘉義站的妻子，兩人經常互相幫忙，後來才慢慢在一起。新娘陳怡如也說，兩人都在台鐵比較能互相幫忙、體諒，今天很開心，能跟同事一起步入禮堂，有大家庭的感覺。

▲▼台鐵25日舉辦聯合婚禮。（圖／台鐵提供）

▲▼新人大搞創意，想出「互撩金句」閃瞎旁人。

▲▼台鐵25日舉辦聯合婚禮。（圖／台鐵提供）

今年新人喊話要挑戰「搭訕達人-網紅波特王」，想出28組「互撩金句」，像是有來自工務處的新郎便拿著工程圖向新娘宣示，「我會依照未來幸福的藍圖，一直施工到天荒地老！」；也有瑞芳站的站務員拿出小天燈圖卡高喊，「我每天送旅客去平溪許下幸福的願望，今天感謝妳幫我把幸福送過來了！」；另外，服務於鐵警局的新人也說，「出勤必須要全副武裝，但今天我對你丟盔卸甲」。

▲▼台鐵25日舉辦聯合婚禮。（圖／台鐵提供）

▲新人用金句宣戰搭訕達人-網紅波特王。

台鐵局說，此次集團婚禮是繼101年以「鍾愛一生　YES I DO」為主題以來，第7年辦理集團婚禮，至今年已玉成了210對佳偶，包含101年33對、102年27對、103年38對、104年22對、105年31對、106年31對，在浪漫的台北車站黑白棋格展演廳內完成人生大事，台鐵局張局長特別贈送「金鏟子」及「貫通石」，祝福新人「大肚成功」、「早生貴子」，職福會贈送每對新人禮金及台鐵局文創商品「愛情文鎮」禮盒，宣誓「用我一生　愛你一世」。

ET快訊
藍營學者蔡金樹赴陸失蹤1年　國台辦：涉危害國安被依法審查
子宮破20cm嬰死母危！醫喊「我不是神」家屬斥：不敢讓她知道
單親辣媽嫁2週被軟禁　Google才知「老公結5次婚」2女友
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航私菸案檢討！立委提「民營化時間到了」　林佳龍：認同

全台首間原民實小推手是他　博屋瑪國小校長教打獵、醃肉獲「師鐸獎」

台鐵國慶車票「狂銷35萬張」　9／27釋出未取車票還有機會

佔地52公頃鐵道迷最愛！9成民意盼「楊梅富岡機廠」發展觀光

北車喜洋洋！台鐵28對新人聯合婚禮　生活津貼差最後一步

快30歲才戴牙套…同事酸「都幾歲了？」　OL曝原因：誰說年紀大就不能愛美

最狂真人開箱「空中巴士帥炸」　萬人卻敲碗扣0分：說好的空姐呢

工人根本隱藏富豪！狗眼女嗆「下賤奴隸」遭洗版　他曝真實力：掏千萬現金買地蓋屋

曾在放牛班的他放棄赴美求學　越南台師獲「師鐸獎」目標讓學生都成狀元

小學去福利社買什麼？前三名：涼麵、蠶寶寶、肉羹麵　蘋果麵包名次好意外

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

華航私菸案檢討！立委提「民營化時間到了」　林佳龍：認同

全台首間原民實小推手是他　博屋瑪國小校長教打獵、醃肉獲「師鐸獎」

台鐵國慶車票「狂銷35萬張」　9／27釋出未取車票還有機會

佔地52公頃鐵道迷最愛！9成民意盼「楊梅富岡機廠」發展觀光

北車喜洋洋！台鐵28對新人聯合婚禮　生活津貼差最後一步

快30歲才戴牙套…同事酸「都幾歲了？」　OL曝原因：誰說年紀大就不能愛美

最狂真人開箱「空中巴士帥炸」　萬人卻敲碗扣0分：說好的空姐呢

工人根本隱藏富豪！狗眼女嗆「下賤奴隸」遭洗版　他曝真實力：掏千萬現金買地蓋屋

曾在放牛班的他放棄赴美求學　越南台師獲「師鐸獎」目標讓學生都成狀元

小學去福利社買什麼？前三名：涼麵、蠶寶寶、肉羹麵　蘋果麵包名次好意外

嚴德發證實：天弓三型飛彈明年初進行測試

華航私菸案檢討！立委提「民營化時間到了」　林佳龍：認同

公鹿遭5萬美元罰款　因總管公開說要給字母哥頂薪

侯友宜把蘇巧慧當假想敵？蘇貞昌笑：她還很嫩

台南市財政自主率偏低短收 黃偉哲：積極思考開源計畫

豬肉商進58萬椰子暗藏億元「海洛因磚」　柯P瞪大眼：這一塊要2百萬？

婉拒郭董金援　柯文哲：不贊成拿錢打昂貴的選舉

IKEA、京站商場帶動小碧潭起死回生　大樓均價站穩5字頭

全台首間原民實小推手是他　博屋瑪國小校長教打獵、醃肉獲「師鐸獎」

台鐵國慶車票「狂銷35萬張」　9／27釋出未取車票還有機會

生活熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天..

連千毅授權書4大疑點　陳斐娟笑..

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程..

靠爸兒神速變碩士！校長被重罰5..

遇到黑道就轉彎？館長爆遭威脅開..

買保護殼！網狂推犀牛盾、UAG..

星宇航空搶先曝全黑「接駁巨獸」

北台連雨5天！周末恐有颱風發展

半夜有外送他驚呆　網曝宵夜場優..

路人都戴AirPods！他看呆..

周四起變天…北東連下5天雨　米..

i11 pro實拍！「天降開運..

公車站巧遇仙氣正妹...正面卻..

國軍2對同婚新人　退出聯合婚禮

更多熱門

相關新聞

桃市府提供從農學員3萬元生活津貼

桃園市政府農業局舉辦「桃園市第三屆青年從農輔導計畫成果展」，11月25、26日(星期六、日)於桃園農創市集（桃園區介壽路一段547號旁橋墩下、國道2號橋下)盛大舉行，將展現近年來，桃園農業紮根在地的成果，歡迎民眾前往參加。

關鍵字：

台鐵集團結婚典禮台灣鐵路管理局職工福利委員會生活津貼互撩金句

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

吸塵器假顧客抓到了！ 吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇招制勝

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！11年前床事細節曝

MAMA舉行地點確定了！韓網狂罵：沒腦

韓國瑜嗆「挖石油誰說的？」　中油打臉了

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面