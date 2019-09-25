遇到黑道就轉彎？館長爆遭威脅開槍：全台哪個直播主敢嗆白狼

▲館長遭質疑遇到黑道就轉彎，再度提到嗆統促黨遭威脅開槍。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）



記者林彥臣／綜合報導

「連千毅之亂」牽扯曾同台直播的館長，有部分網友質疑，事發後，館長沒有對他說重話，遇到黑道就轉彎。對此，館長在直播中自爆，當初嗆白狼跟統促黨之後，曾遭到開槍威脅，甚至還因此交代遺言，希望親友與粉絲能夠照顧他的妻小。

館長表示，在連千毅出事之後，有網友酸他「你跟連千毅不是很好，你怎麼不去保他」。他強調，自己跟連千毅不熟，不是出事了才這樣說，當初是觀眾一直在刷連千毅，講了一段時間了，才答應去約看看；現在連千毅出事了，他也不是怕被牽拖了人，「我們做人要講道義跟義氣」從頭至尾也都沒說連千毅怎麼樣，他做人不會落井下石。

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▲館長因為曾跟連千毅同台直播，現在反遭酸民落井下石。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）



也有網友要求館長針對連千毅涉賣假貨回應，他則說，連千毅賺錢也沒分他，賣假貨關他什麼事？買到假貨自己去找連千毅賠，沒幫連賣過東西，只是同台做一個訪談節目而已。

館長強調，部分媒體或網友，把連千毅教唆小弟開槍的事跟他連結，自己曾被人亂過，但沒叫人去開槍。館長說，他認識很多警察，警察曾說「館長，有什麼事你不要處理，我們處理，因為現在法治社會」，他也回答，「我不會讓你們難做，我絕對讓你們處理」。

越講越激動，館長怒嗆，當初林口館遭明晏恐嚇、嗆統促黨來亂「我講白一點啦，連千毅可以做的事情，我也可以做啊！而且我做出來的絕對比他更大，我講難聽一點，我號召我的粉絲來打就好了啦！我不用叫什麼阿弟仔，我光一句話，X要挺我的，他X林口館集合」。

▲館長回憶今年3月，統促黨前往林口嗆館長。（圖／翻攝李承龍臉書）



館長回憶，當時統促黨要來，還叫粉絲不要來林口館，對方來3個人，他底下的教練有30幾個人全部都練過的，警察想辦法拉館長的人，分局長還跟他說，「館長給我一個面子！」館長才答應，「我們不會打人，也不會怎樣」。

未料，後來新聞出來，酸民留言說，「看到真黑道就怕」、「看到真黑道就處理不下去」、「看到黑道就轉彎」。館長說，當初統促黨會來找麻煩，因為他嗆白狼，江湖消息警告他不要落單，不然就把他打掉，「白狼大尾又怎樣，你的大尾有比我的國家重要嗎？什麼叫做遇到黑道就轉彎，全台灣有哪個直播主敢嗆白狼。」

館長說，當初在直播中提到，如果他死了幫忙照顧他的老婆小孩，自己的企業也要大家幫幫忙、維持下去，把後事都交代好了「要開槍打我的隨時來」。最後他強調，回家想了很多天連千毅的事，若以後直播來賓先身家調查，查一查風險，這樣做人也太累了，而且這樣給人家「秤斤秤兩」也不太禮貌。

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