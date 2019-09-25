　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

漢翔：「勇鷹」明年6月首飛　2021年底量產

請按讚支持ETtoday新聞雲

「勇鷹」全新設計　完美呈現「國機國造」能力

軍聞社／記者謝宏檜報導

臺灣航太產業龍頭漢翔公司24日上午舉行新式高教機出廠典禮，漢翔公司總經理馬萬鈞表示，由於臺灣的環境特殊，國軍許多裝備需要靠自製來適應各種環境，而新式高教機的飛控軟體、航電軟體、地面輔助地面系統（GBTS）及機身外型等，都是我國自行設計研發，自製率高達55%，跟世界各國的教練機比較起來是相當高的比例。

馬萬鈞指出，此次出廠的新式高教機「勇鷹」最大的特色，是在機身結構上大量運用複合材料，在材料及軟硬體上都是全新設計，與過去的IDF經國號戰機截然不同，從民國106年2月7日簽約至今，在這短短2年半裡透過同仁的共同努力，將這個成果展現在國人的眼前，是非常不容易的一件事。

「勇鷹」全新設計　完美呈現「國機國造」能力

「最難的莫過於第一架的研發。」馬萬鈞表示，目前廠房、機具設備、物料供應商、人員等，都已經備便，跟先前對外發表量產的時間一樣，預定明年6月首飛，2021年底量產，2022年進入「低速量產」，而交貨高峰預估將落在2023至2025年。

馬萬鈞強調，漢翔公司花了許多心力，不斷地培養人才，並將原物料的供應與技術承接起來，對於中科院、空軍及漢翔公司的技術傳承有相當的信心，等到人才更加熟絡、技術更加提升，對於外銷的可能性就能大幅提升。

「勇鷹」全新設計　完美呈現「國機國造」能力

ET快訊
北台「連雨5天」再降溫剩21°C！周末恐有颱風發展
連千毅砸店爆竹聯幫堂主帶隊　「源哥」出面說話了
國中女同學「直播脫衣」求打賞！陸男同學看完一秒報警
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

漢翔創立50周年　新式高教機出廠助下代戰機自研自製

漢翔：「勇鷹」明年6月首飛　2021年底量產

53工兵群淡水河中樞應援作戰　克服潮汐操作偵查突擊舟

模爆片製造仿真實戰場　關指部反滲透強化作戰

日本海自還在氣「火控雷達照射事件」　閱艦式略過南韓海軍

服役70年！世界最老潛艦現身基隆港　海獅號28日開放參觀

母海象護子「撞沉」俄軍拖船　北方艦隊：成功取回艦艇

轟-6K一口氣拋數十枚炸彈　解放軍30架軍機亮相俄軍演

揮別「灰豹」運動鞋　陸勤部服裝定補大升級

國軍每人每年服裝費增至9860元　陸勤部供優質補給服務

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

漢翔創立50周年　新式高教機出廠助下代戰機自研自製

漢翔：「勇鷹」明年6月首飛　2021年底量產

53工兵群淡水河中樞應援作戰　克服潮汐操作偵查突擊舟

模爆片製造仿真實戰場　關指部反滲透強化作戰

日本海自還在氣「火控雷達照射事件」　閱艦式略過南韓海軍

服役70年！世界最老潛艦現身基隆港　海獅號28日開放參觀

母海象護子「撞沉」俄軍拖船　北方艦隊：成功取回艦艇

轟-6K一口氣拋數十枚炸彈　解放軍30架軍機亮相俄軍演

揮別「灰豹」運動鞋　陸勤部服裝定補大升級

國軍每人每年服裝費增至9860元　陸勤部供優質補給服務

快訊／汽車被裂縫吞沒！巴基斯坦5.8強震「22死300傷」　居民驚恐衝屋外逃難

推廣米苔目、粿、粥各種米食　鄭文燦：成立米食文化館

來桃園逛農博　園區「好客食堂」品嚐客家美食

名廚餐廳「3星被斬掉1星」！他慘罹憂鬱症　怒告米其林指南...關鍵是起司

南山上演「老蔣拉小蔣」大戲　尹衍樑兒面試成「保險局壓力鍋」

日本買iPhone 11 Pro Max「便宜6千塊」！菜喳實測後抓出大雷點

直擊／茵聲「忙裡偷閒」約會劉書宏！　小倆口「默契穿搭」大噴粉色泡泡

亞大足球賽／中華B退菲26日碰大馬爭第五　中華A對決阿曼拚銅

粉絲必朝聖濟州島KAKAO總部！必買周邊攻略　還有萊恩獅陪喝咖啡

印尼大火飄毒煙　37隻紅毛猩猩呼吸道感染

神力賊「彎腰公主抱扛走」　20秒內偷完機車閃人

軍武熱門新聞

日本海自「閱艦式」不邀南韓海軍

新式高教機出廠助下代戰機自研自..

53工兵群淡水河中樞應援作戰

國軍每人每年服裝費增至9860..

服役70年最老潛艦現身基隆港　..

海劍二測試又脫靶　小神盾研發進..

漢翔：「勇鷹」明年6月首飛

母海象護子「撞沉」俄國拖船！

陸勤部服裝定補大升級

轟-6K一口氣拋數十枚炸彈

關指部反滲透演練強化作戰

075型兩棲攻擊艦出塢下水　上..

彈藥油料補給展現後勤能量

特種兵炸傷　直飛1.2萬公里救..

更多熱門

相關新聞

關指部反滲透演練強化作戰

陸軍關渡地區指揮部24日進行反突擊、反滲透作戰演練，以敵軍企圖突入河道奪取我政經中樞為演練想定。

53工兵群淡水河中樞應援作戰

服役70年最老潛艦現身基隆港　28日開放參觀

陸勤部服裝定補大升級

國軍每人每年服裝費增至9860元

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

歐陽妮妮沖繩脫了…倒C臀型全露！

北台連雨5天！周末恐有颱風發展

媽拿木棍狂毆3骨肉洩憤　爸：有本事打死

MAMA舉行地點確定了！韓網狂罵：沒腦

即／台大驚傳墜樓！20歲女墜落博雅教學館平台

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

TWICE志效遭逼問姜丹尼爾！JYP擋問題尷尬了

靠爸兒神速變碩士！校長被重罰50萬

iPhone新機2年一換？　專家曝關鍵：等5G

淡水2歲女童呆愣險遭拐？陌生女：看她很可愛

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面