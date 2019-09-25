漢翔：「勇鷹」明年6月首飛　2021年底量產

軍聞社／記者謝宏檜報導

臺灣航太產業龍頭漢翔公司24日上午舉行新式高教機出廠典禮，漢翔公司總經理馬萬鈞表示，由於臺灣的環境特殊，國軍許多裝備需要靠自製來適應各種環境，而新式高教機的飛控軟體、航電軟體、地面輔助地面系統（GBTS）及機身外型等，都是我國自行設計研發，自製率高達55%，跟世界各國的教練機比較起來是相當高的比例。

馬萬鈞指出，此次出廠的新式高教機「勇鷹」最大的特色，是在機身結構上大量運用複合材料，在材料及軟硬體上都是全新設計，與過去的IDF經國號戰機截然不同，從民國106年2月7日簽約至今，在這短短2年半裡透過同仁的共同努力，將這個成果展現在國人的眼前，是非常不容易的一件事。

「最難的莫過於第一架的研發。」馬萬鈞表示，目前廠房、機具設備、物料供應商、人員等，都已經備便，跟先前對外發表量產的時間一樣，預定明年6月首飛，2021年底量產，2022年進入「低速量產」，而交貨高峰預估將落在2023至2025年。

馬萬鈞強調，漢翔公司花了許多心力，不斷地培養人才，並將原物料的供應與技術承接起來，對於中科院、空軍及漢翔公司的技術傳承有相當的信心，等到人才更加熟絡、技術更加提升，對於外銷的可能性就能大幅提升。