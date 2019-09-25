南山上演「老蔣拉小蔣」大戲　尹衍樑兒面試成「保險局壓力鍋」

▲南山境界系統出包不斷，尹衍樑的兒子代理董事長。（合成圖／ETtoday資料照）



財經中心／綜合報導

南山人壽的「境界」新系統上線1年出包不斷，董事長杜英宗遭金管會勒令停職2年。為此，南山人壽宣布，由大股東尹衍樑兒子尹崇堯代理董座，資格審議交由保險局負責。對於南山人壽勞資雙方長期糾紛，金管會也已經找出解套辦法，由壽險公會訂定規則，未來將以這套標準來認定業務員與公司關係，而壽險公會訂定的規則，又被外界質疑是「替尹衍樑擦屁股」的行為。

▼杜英宗因為「境界之亂」而下台。（圖／記者湯興漢攝）



請繼續往下閱讀...

對於南山系統出包遭重罰的事情，金管會主委顧立雄23日指出，金管會正在想辦法解決當中，至於南山人壽的勞資糾紛、業務員承攬與雇傭問題，已請公會擬定相關標準，若是雇傭關係，就要按照相關特徵進行管理，若是「承攬關係」，則要按照承攬關係來辦理。

顧立雄說明，雇傭、承攬的標準，公會已經擬定完畢，不只是南山人壽，所有的保險公司都要按照公會標準進行管理，如果是承攬關係教育訓練強制員工到場，這就有僱傭的特徵，也已列舉特徵之一；若是混合制，部分僱傭、另一部分是承攬，就要在僱傭範圍內只能做那部分，離開僱傭後就要用承攬，最複雜的還有承攬，加上僱傭和委任。

顧立雄提到，這些辦法已經與公會討論過數次，希望法遵部門能夠落實。

史上第一案如「蔣介石拉蔣經國」

南山董事長杜英宗下台後，南山人壽公告，代理董事長由尹衍樑的兒子尹崇堯出任，立刻受到外界質疑「經驗不足」。對此，顧立雄指出，這方面將由保險局做處理，對尹崇堯的專業資格、經營理念是否合格，進行評估。

▼金管會主委顧立雄。（圖／ETtoday資料照）



對於外界的質疑，金管會保險局長施瓊華表示，保險局已經收到尹崇堯的書面資料，目前正在進行審核，未來將安排時間對尹崇堯進行面試，確認對方是否符合代理董事長的資格，時間預估是10月。

南山人壽面臨的情況，讓這間擁有56年老字號招牌的公司形象重挫，尹衍樑安排獨子擔任代理董事，等於是讓尹崇堯上位接手公司，因此，業界有人私下點評說，這樣的安排等於是「蔣介石拉蔣經國」，有如電視上演的古代宮廷劇；一但面試通過，尹崇堯將成為保險業史上最年輕的董事長，是否能解決公司面臨的困境，仍是未知數。

業界私下也認為，壽險公會訂定「保險業務員勞務契約類型實施措施檢視表」的動作，又被外界視為「替尹衍樑擦屁股」的舉動；此外，依照顧立雄「由保險局做處理」的言論，等於是金管會將這件事情全部丟給保險局，讓保險局獨自面對這口可能撼動保險業的「壓力鍋」。

▼有人質疑，尹衍樑才是真正的決策者，為什麼不用負責。（圖／ETtoday資料照）

