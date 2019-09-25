　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

南山上演「老蔣拉小蔣」大戲　尹衍樑兒面試成「保險局壓力鍋」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼施瓊華,尹衍樑。（合成圖／ETtoday資料照）

▲南山境界系統出包不斷，尹衍樑的兒子代理董事長。（合成圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

南山人壽的「境界」新系統上線1年出包不斷，董事長杜英宗遭金管會勒令停職2年。為此，南山人壽宣布，由大股東尹衍樑兒子尹崇堯代理董座，資格審議交由保險局負責。對於南山人壽勞資雙方長期糾紛，金管會也已經找出解套辦法，由壽險公會訂定規則，未來將以這套標準來認定業務員與公司關係，而壽險公會訂定的規則，又被外界質疑是「替尹衍樑擦屁股」的行為。

▼杜英宗因為「境界之亂」而下台。（圖／記者湯興漢攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼金管會召開「壽險業負責人座談會」，南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝）

對於南山系統出包遭重罰的事情，金管會主委顧立雄23日指出，金管會正在想辦法解決當中，至於南山人壽的勞資糾紛、業務員承攬與雇傭問題，已請公會擬定相關標準，若是雇傭關係，就要按照相關特徵進行管理，若是「承攬關係」，則要按照承攬關係來辦理。

顧立雄說明，雇傭、承攬的標準，公會已經擬定完畢，不只是南山人壽，所有的保險公司都要按照公會標準進行管理，如果是承攬關係教育訓練強制員工到場，這就有僱傭的特徵，也已列舉特徵之一；若是混合制，部分僱傭、另一部分是承攬，就要在僱傭範圍內只能做那部分，離開僱傭後就要用承攬，最複雜的還有承攬，加上僱傭和委任。

顧立雄提到，這些辦法已經與公會討論過數次，希望法遵部門能夠落實。

史上第一案如「蔣介石拉蔣經國」

南山董事長杜英宗下台後，南山人壽公告，代理董事長由尹衍樑的兒子尹崇堯出任，立刻受到外界質疑「經驗不足」。對此，顧立雄指出，這方面將由保險局做處理，對尹崇堯的專業資格、經營理念是否合格，進行評估。

▼金管會主委顧立雄。（圖／ETtoday資料照）

▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

對於外界的質疑，金管會保險局長施瓊華表示，保險局已經收到尹崇堯的書面資料，目前正在進行審核，未來將安排時間對尹崇堯進行面試，確認對方是否符合代理董事長的資格，時間預估是10月。

南山人壽面臨的情況，讓這間擁有56年老字號招牌的公司形象重挫，尹衍樑安排獨子擔任代理董事，等於是讓尹崇堯上位接手公司，因此，業界有人私下點評說，這樣的安排等於是「蔣介石拉蔣經國」，有如電視上演的古代宮廷劇；一但面試通過，尹崇堯將成為保險業史上最年輕的董事長，是否能解決公司面臨的困境，仍是未知數。

業界私下也認為，壽險公會訂定「保險業務員勞務契約類型實施措施檢視表」的動作，又被外界視為「替尹衍樑擦屁股」的舉動；此外，依照顧立雄「由保險局做處理」的言論，等於是金管會將這件事情全部丟給保險局，讓保險局獨自面對這口可能撼動保險業的「壓力鍋」。

▼有人質疑，尹衍樑才是真正的決策者，為什麼不用負責。（圖／ETtoday資料照）

▲▼潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／ETtoday資料照）

ET快訊
北台「連雨5天」再降溫剩21°C！周末恐有颱風發展
連千毅砸店爆竹聯幫堂主帶隊　「源哥」出面說話了
國中女同學「直播脫衣」求打賞！陸男同學看完一秒報警
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

南山上演「老蔣拉小蔣」大戲　尹衍樑兒面試成「保險局壓力鍋」

高雄「原水、清水」水質評比敬陪末座？台水：檢測數據不代表水質優劣

永豐金提告吹哨者張晋源　金管會證實：調查期間停職、照領薪資

大立光家族持股轉讓10237張、總市值440億元　林恩平仍握有8000張

一條都不能少！私菸案補破網　海關查未扣押菸品212條流向

周杰倫曾代言！這家潮牌服飾4年關店上千家　市值只剩巔峰零頭

台灣首例瞬間流量600萬！Google雲端服務高峰會特邀ETtoday新聞雲分享應用技術經驗

每年逃漏稅遭查獲3萬件　補稅金額上看70億元

投資獨身貴族爆嚴重虧損　德信證券董座被解職3年不得回證券圈

反擊永豐金告「背信罪」　張晋源臉書發起每小時回顧三寶案活動

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

南山上演「老蔣拉小蔣」大戲　尹衍樑兒面試成「保險局壓力鍋」

高雄「原水、清水」水質評比敬陪末座？台水：檢測數據不代表水質優劣

永豐金提告吹哨者張晋源　金管會證實：調查期間停職、照領薪資

大立光家族持股轉讓10237張、總市值440億元　林恩平仍握有8000張

一條都不能少！私菸案補破網　海關查未扣押菸品212條流向

周杰倫曾代言！這家潮牌服飾4年關店上千家　市值只剩巔峰零頭

台灣首例瞬間流量600萬！Google雲端服務高峰會特邀ETtoday新聞雲分享應用技術經驗

每年逃漏稅遭查獲3萬件　補稅金額上看70億元

投資獨身貴族爆嚴重虧損　德信證券董座被解職3年不得回證券圈

反擊永豐金告「背信罪」　張晋源臉書發起每小時回顧三寶案活動

快訊／汽車被裂縫吞沒！巴基斯坦5.8強震「22死300傷」　居民驚恐衝屋外逃難

推廣米苔目、粿、粥各種米食　鄭文燦：成立米食文化館

來桃園逛農博　園區「好客食堂」品嚐客家美食

名廚餐廳「3星被斬掉1星」！他慘罹憂鬱症　怒告米其林指南...關鍵是起司

南山上演「老蔣拉小蔣」大戲　尹衍樑兒面試成「保險局壓力鍋」

日本買iPhone 11 Pro Max「便宜6千塊」！菜喳實測後抓出大雷點

直擊／茵聲「忙裡偷閒」約會劉書宏！　小倆口「默契穿搭」大噴粉色泡泡

亞大足球賽／中華B退菲26日碰大馬爭第五　中華A對決阿曼拚銅

粉絲必朝聖濟州島KAKAO總部！必買周邊攻略　還有萊恩獅陪喝咖啡

印尼大火飄毒煙　37隻紅毛猩猩呼吸道感染

金髮正妹租約到期失聯！房東破門見「滿地屎尿」嚇傻

財經熱門新聞

高雄水質評比敬陪末座？台水：檢..

南山上演「老蔣拉小蔣」大戲

陸潮牌服飾4年關店上千家　市值..

影／35%民眾認為買房地產最安..

大立光家族轉讓持股　林恩平仍握..

台灣首例瞬間流量600萬！Go..

投資獨身貴族虧損　董座3年不得..

歐元匯價創27個月以來新低　換..

日圓便宜了　專家教你聰明換匯

金馬澎有福了！長榮航旗下長汎推..

永豐金吹哨者被停職、照領薪資

德商來台投資141億拚風電　雲..

私菸案追查　海關查未扣押菸品流..

蘋果西打製造商恢復交易首日　大..

更多熱門

相關新聞

陳明文300萬事件！金管會：無法知道錢哪來

民進黨立委陳明文於9月初在高鐵上掉了300萬現金，引發各界討論，更被質疑涉嫌洗錢，而立法院財委會25日將針對此案要求相關單位報告。不過，金管會24日表示，因為陳明文說自己是去多家銀行分批領現金，所以「沒辦法知道錢從哪裡來」，若要知道銀行有沒有落實洗錢申報，就要透過金檢才會知道。

永豐金吹哨者被停職、照領薪資

買氣退燒！外幣保單前7月保費衰退近4成

勸誘客戶借錢買保單　最高罰1200萬

投資獨身貴族虧損　董座3年不得回證券圈

關鍵字：

南山人壽尹衍樑尹崇堯保險局顧立雄金管會壽險公會南山人壽公版

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

歐陽妮妮沖繩脫了…倒C臀型全露！

北台連雨5天！周末恐有颱風發展

媽拿木棍狂毆3骨肉洩憤　爸：有本事打死

MAMA舉行地點確定了！韓網狂罵：沒腦

即／台大驚傳墜樓！20歲女墜落博雅教學館平台

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

TWICE志效遭逼問姜丹尼爾！JYP擋問題尷尬了

靠爸兒神速變碩士！校長被重罰50萬

iPhone新機2年一換？　專家曝關鍵：等5G

淡水2歲女童呆愣險遭拐？陌生女：看她很可愛

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面