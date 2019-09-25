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Apple超綠　在中國大陸投資三座風電場

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▲▼Apple在中國大陸投資三座風電場。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Apple在中國大陸投資三座風電場。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple近年來開始走環保路線，除了打出產品回收的策略外，還開始大力投資再生能源；繼8月時在台灣與老牌醬油公司萬家香合作推動太陽能計劃後，在24日時再宣布投資中國三座風電場（湖南和湖北的三家風電公司），預計到2022 年時，Apple與其10家供應商將在中國投資近3億美元，屆時將可望提供1吉瓦（GW）的電力，發電量約為蘋果整體預計發電總量的十分之一。

Apple認為，這三座位於湖北與湖南的風電場未來可望為當地的經濟帶來正面的影響，且將有助於中國各省實現規定的可再生能源目標。另外，某些被中國政府列入國家級貧困縣的道縣，透過風場建設將帶來一定的收益。

隨著2015 年全球供應商再生能源計劃的推出，以及中國再生能源基金這類倡議計劃的開展，有越來越多的製造業者與其合作夥伴開始承諾使用100%再生能源電力來生產Apple 產品。

Apple指出，目前做出這一承諾的合作供應商已達44家，遍及16個國家和地區。到了2020年，Apple及其供應商將在全球生產超過4吉瓦的再生能源電力。而這也將可以滿足Apple全球製造商和供應商三分之一的電力需求。

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