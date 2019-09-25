「女人迷CEO」被列民眾黨不分區立委！她澄清：目前無意參選或入黨

▲張瑋軒說她目前無意參加任何政治選舉。（圖／翻攝張瑋軒臉書）

記者邱茀濱／綜合報導

台灣民眾黨準備進攻國會席次，而傳出將把女人迷創辦人、執行長的七年級生張瑋軒列入不分區立委名單。不過，張瑋軒24日晚間在臉書澄清，目前無意參加任何政治選舉、加入任何政黨或追隨哪一位總統候選人，還笑說「不排除某天直接參選總統」。

張瑋軒表示，今天其實跟大家是一樣的，看到自己登在其他媒體上，真是個驚喜。坦白說，因為今天會議滿檔，所以到現在才有時間好好消化整件事情，消化完這件事情後的心得，簡單來說，就是非常感謝各界和媒體們對於她的肯定和抬愛。

她說她目前一生的所有投入，看起來好像真的有些社會影響力，居然還很有政治前途。此外，張瑋軒也很感謝她的團隊們，她表示從第一時間看到新聞就知道她不可能投入立委選舉，所以每個人都很專心又安定的在自己的崗位上。

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



接著她又透露，其實她小學五年級的時候還許過想要當台北市市長的願望，「但是我目前的人生選擇，就是以吾思傳媒為己任，從女人迷、性別力、回家吧，關注這個時代，希望可以幫助更多人成為自己。」

最後，她強調，希望大家用選票做出覺得對這片土地最好的決定，有上百位的立委，但是女人迷只有一個，性別力只有一個，回家吧只有一個，「現在的我只希望能好好的把這些重要的議題說好做好，也把我們的關注帶到國際上去，這對於現在的我來說才是最重要的事情。」

另外，張瑋軒還打趣說，不然台北市長柯文哲先回答性別教育20題快問快答，全對就來認真考慮是否投入立委選舉。貼文一出，網友紛紛留言表示，「嚇死人了！現在都流行被參選就對了！繼續無限期支持女人迷！」、「嚇死我了，想說你是不是被騙了什麼」、「居然是被參選」。

►刷一整排愛心，刷一整排美麗～