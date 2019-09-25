韓國瑜3連嗆「挖石油誰說的？」　中油公布進度「3缺點打臉」

▲韓國瑜狂嗆「誰說要挖石油」。（圖／記者賴君欣攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜23日被問到「挖石油預算在哪」時，大聲回嗆「誰說要挖石油」，引起許多風波；隨後，國民黨立委廖國棟指出，中油明年有編列石油探勘經費，但高雄市府沒有轄管石油公司，所以沒有權限編列。對此，中油公司也回應，明年有編列探勘預算，但沒有納入太平島，至今對太平島也沒有實質探勘活動。

韓國瑜「誰說要挖石油」的話語出現後，蘇貞昌立刻回應，「我們讀過一句話，叫做睜眼說瞎話，這就是最好的例子。」韓國瑜得知蘇貞昌的回應，也做出反擊，「他都是先罵再說，所有高雄市的事情，只要從行政院蘇院長的嘴巴出來，是先罵、先批判、先抹黑，先罵了以後再講。」

▼韓國瑜說，蘇貞昌對高雄的事情都是先罵、先抹黑。（圖／記者賴君欣攝）



韓國瑜強調，從選高雄市長以來，他「什麼時候說過，高雄市政府要採石油，蘇院長怎不去查了，蘇院長看到民進黨的縣市長跟自己親生的孩子一樣，看到國民黨的縣市長跟抱來的一樣，罵了以後再說。」

對於「挖石油」的可能性，國民黨立委廖國棟在臉書貼出一張中油109年的預算書，指出中油編列預算的項目中，包含50億39萬3千元的探勘預算，但高雄市府無法編列，因為高雄市府沒有轄管石油公司。

廖國棟說，如果高雄市議員期待太平島的石油探勘預算，那他會要求中油提報探勘太平島海域的計畫，將相關經費使用在這方面。此外，廖國棟還說，希望民眾能支持韓國瑜，讓韓能當上中華民國總統，這樣就能落實太平島海域探勘石油的計畫。

▼中油開採石油預算。（圖／取自立委廖國棟臉書）



根據《中央社》報導，中油發言人方振仁24日表示，109年度編列的50億元探勘費用將用來探勘印尼、澳洲等礦區，台灣本島將探勘地熱、高屏地區的泥火山周圍，海域則會探勘台灣海峽。

方振仁說明，台灣自產的能源不多，多數能源需要依靠進口；太平島礦區是深水海域，含有探勘費用高、涉及主權爭議、風險大等缺點，雖然已經進行2次調查，但還沒有進行探勘，也沒編列預算。

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