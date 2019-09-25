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推廣米苔目、粿、粥各種米食　鄭文燦：成立米食文化館

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▲鄭文燦宣布，桃市府將於八德區成立米食文化館。（圖／市府提供）

▲鄭文燦宣布，桃市府將於八德區成立米食文化館。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府致力於米食文化的推廣，今年將和石門農田水利會共同規劃在八德重劃區成立米食文化館，推廣米苔目、粿、粥等各種米食，讓所有民眾都有機會體驗米食的多元風味，期盼達到教育目的並傳承傳統米食文化。

由桃園市水稻育苗研究協會主辦的「2019年度全國水稻育苗技術暨經營改善研討會」，24日於桃園中壢區召開，邀請嘉義農試所吳永培博士與桃園區農業改良場林孟輝博士介紹水稻育苗新品種，以及桃園市水稻育苗研究協會胡榮金理事長進行經驗交流。▲鄭文燦宣布，桃市府將於八德區成立米食文化館。（圖／市府提供）

▲「2019年度全國水稻育苗技術暨經營改善研討會」桃園舉行。（圖／市府提供）

市長鄭文燦出席研討會中，歡迎來自全台14個縣市近千名協會同仁共襄盛舉，提升台灣水稻生產技術及品質指出，糧食安全為全世界每個國家都重視的課題，尤其水稻為台灣農業傳統作物，市府農業局及相關單位，除了提升稻米產量及品質，同時也透露市府今年將和石門農田水利會，共同規劃在八德重劃區成立米食文化館，推廣米苔目、粿、粥等各種米食。

鄭文燦表示，桃園今年水稻種植面積約1萬6,163公頃，稻米品質獲得肯定，連續9年勇奪全國得獎最多的殊榮。其中新屋區有機米品牌「有機新香米」今年榮獲「精饌米獎」有機米組冠軍，另外也有3位農友入圍2019台灣稻米達人冠軍賽第2階段，充分展現桃園農友傑出的栽培技術。

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