日本海自還在氣「火控雷達照射事件」　閱艦式略過南韓海軍

▲日海上自衛隊示意圖。圖為「秋月」級通用驅逐艦3號艦「涼月」號 。（圖／翻攝自微博）



記者林彥臣／綜合報導

日本海上自衛隊到現在還在氣去年12月發生的「火控雷達」照射事件，日本海上自衛隊海上幕僚長山村浩24日在例行記者會上宣布，10月14日在相模灣舉行的海自閱艦式將不邀請南韓海軍。山村稱，「防衛省和自衛隊綜合判斷認為，邀請的環境尚未充分完善」。

根據《共同社》報導，由於發生南韓驅逐艦對自衛隊巡邏機照射火控雷達問題以及南韓決定廢棄日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）等，兩國在安全保障領域的關係也轉冷。南韓不參加閱艦式令裂痕變得更加明顯。

日本官房長官菅義偉也在24日的記者會上說明稱，「日韓關係繼續處於非常嚴峻的狀況，邀請南韓的環境尚未充分完善。」

山村強調，不邀請是防衛省和自衛隊做出的決定。但是被問到是否接到首相官邸的指示，山村表示，「我不清楚」。

另一方面，考慮到朝鮮北韓屢次試射飛彈等，山村表示，在地區安全保障嚴峻程度增加的情況下，日韓、日美韓的合作很重要。基於政府的應對情況，將就與韓國海軍的交流事宜進行妥善探討。

除了首次出席閱艦式的中國之外，還有加拿大、新加坡、英國、美國、印度、澳大利亞共計7國軍艦參加。

▲「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦。（圖／取自維基百科）



2018年12月，日本海上自衛隊P-1巡邏機在日本海（南韓稱東海）能登半島海域執行海上警戒任務，遭到南韓海軍「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦火控雷達的照射。

事發後的第一時間，韓方聲稱，事件發生在獨島（日方稱竹島）東北方100公里的公海海域上，接獲情資有北韓船隻在海上遇難漂流的訊息，才派出海警與軍艦搜索，由於海象不佳，KDX-1驅逐艦才把艦上雷達全部打開，火控雷達正在360度旋轉，發出的訊號被正好在附近的P-1巡邏機偵測到，並非日方認為的火控雷達直接照射P-1巡邏機。

▲P-1海上巡邏機。（圖／翻攝自維基百科）



韓方當時質疑日方反應過度，但是被戰艦開火控雷達照射的嚴重性，幾乎形同是「開戰預告」，表示已經成為艦上武器的瞄準目標，只要一個按鈕，就會立刻開火，也因此日方才會有如此強烈的反應。