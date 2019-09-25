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來桃園逛農博　園區「好客食堂」品嚐客家美食

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▲桃園農博園區「好客食堂」，提供客家美食品嚐。（圖／市府提供）

▲桃園農博園區「好客食堂」，提供客家美食品嚐。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

再過3天，2019桃園農業博覽會將在28日至10月27日，於新屋農博基地熱鬧開園。為推廣客家文化，園區「好客食堂」展區24日啟動，於農博活動期間由4家室內攤商及2家室外攤車，推出多種經濟實惠的客家餐點，讓民眾也能體驗桃園客家的魅力。

▲桃園農博園區「好客食堂」，提供客家美食品嚐。（圖／市府提供）

▲「好客食堂」推出多種經濟實惠的客家餐點。（圖／市府提供）

市長鄭文燦於出席「好客食堂」啟動指出，今年農業博覽會以低碳建築、藍海經濟、智慧農耕、綠色循環、實境解謎打造5大亮點，16個展覽館皆獲得碳足跡認證。其中「好客食堂」位於智慧科技專區，客家紅磚建築物本身在設計的過程中就先將太陽能板納入建築及結構設計，使其成為桃園綠能節電的一環，更將科技與美食融合，讓「好客食堂」既是參觀景點，也是品嚐客家美味的主題餐廳。

▲桃園農博園區「好客食堂」，提供客家美食品嚐。（圖／市府提供）

▲桃園農博園區「好客食堂」啟動。（圖／市府提供）

「好客食堂」共有福華飯店傳統美食、吉客麵館、福華飯店客家飲品、華屋小吃店4家室內攤商，以及天昱坊、客家涼水鋪2家室外攤車，販售品項多元，有精緻套餐、平價特色小吃、點心類的粄食或飲品等，也特別引進食物列印科技，於客家水粄或咖啡奶泡上印出「ㄚ弟ㄚ妹愛Hakka」系列貼圖樣式，豐富多樣的客家特色美食滿足民眾味蕾。

此外，展區特別推出「客家風味限量餐盒」，採用可重複使用的環保餐盒，傳遞桃園農博「循環經濟」的環保理念。包括農委會水土保持局台北分局長簡俊發、市議員邱佳亮、簡志偉、市府客家局長何明光、農業局長郭承泉、地政局副局長高鈺焜、衛生局副局長陳麗娟、新屋區長姜義坤、八德區長蔡志揚、大溪區長陳嘉聰、平鎮區長鄭詩鈿、萬能科大校長莊暢等均一同出席活動。

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