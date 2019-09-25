iPhone藍牙恐「外洩定位」　iOS 13警示大開！全APP須用戶同意才能開啟

▲iOS 13更新藍牙設定。（圖／記者邱倢芯攝）



記者許力方／綜合報導

蘋果推出iPhone 11系列新手機，並同時開放下載最新版作業系統iOS 13，未料更新未滿一周，全球就出現災情，其中許多用戶發現，藍牙設置改變了，開啟任何一款APP都會要求開啟權限。外媒解析，藍牙目前已成為O2O行銷的主流應用技術，開啟後周邊都能追蹤定位，曝光用戶位置行蹤，再進行推播相關行銷資訊。

iOS 13更新災情連環爆，連美國國防部都強烈建議暫緩升級。這次蘋果新增了一條資安設置，只要開啟任一APP，系統就會發出警告，跳出視窗徵求使用者同意，才能開啟藍牙功能，讓許多用戶哀號「超煩人」，開啟後到底會有什麼影響？

▲藍牙恐「外洩定位」，iOS 13要求任何APP須用戶同意才能開啟。（圖／記者許力方攝）



原來藍牙近年已成為O2O離線商務模式的主流應用技術，只要使用APP時開啟藍牙，周圍的感應器就能接收到藍牙訊號，包括商店街、地標等，由iPhone的藍牙訊號提供第三方APP自動記錄用戶位置，以進行的使用者習慣等資訊，進一步投放相關行銷廣告。

外媒報導，開啟藍牙可能讓用戶行蹤、位置全都露，事實上，有很多用戶已經關閉iPhone裡的位置隱私功能，但資訊還是外洩，主因藍牙和GPS位置隱私設定是分開的，只要開啟藍牙就可能被Beacon偵測到，並透過APP來記錄使用者的位置。

不少專家批評，蘋果應該對藍牙功能有更明確的規範，以防用戶的位置隱私遭有心人利用。同時也建議果粉，除了使用藍牙相關影音設備，其他APP要求開啟藍牙功能時可以大膽拒絕，避免個資外洩。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。