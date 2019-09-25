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網路酸言攻擊太可怕　國軍「2對同婚新人」退出聯合婚禮

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▲▼1226婚姻平權法案,挺同團體,彩虹旗（圖／記者季相儒攝）

▲網路酸言攻擊太可怕，國軍「2對同婚新人」退出聯合婚禮。（圖／記者季相儒攝）

記者趙蔡州／綜合報導

政府5月開放登記同性婚姻後，國防部日前開放陸、海、空聯合結婚報名時，也首次接受同婚官兵報名參加，但消息傳開後卻引發部份保守人士不滿。海軍司令部24日表示，有2對同婚新人不堪輿論壓力，決定主動退出本次的聯合婚禮，由於陸軍無同婚官兵，目前僅剩空軍一對，預計10月26日舉行。

政府今年5月17日通過「司法院釋字第748號解釋施行法」後，並且於5月24日正式開放登記同性婚姻，國防部也依法開放同婚官兵登記參加聯合婚禮。據悉，空軍10月26日將有一對男性參加聯合婚禮，海軍11月15日則有一對男性、一對女性，陸軍則沒有要結婚的同婚新人。

請繼續往下閱讀...

▲▼海軍106年官兵聯合婚禮。（圖／海軍提供）

▲由於陸軍無同婚官兵，海軍同婚新人退出聯合婚禮後，目前僅剩空軍一對同婚新人，預計10月26日舉行。（圖／海軍提供）

消息傳開後卻引發部份保守人士不滿，網路上還出現「愛滋病大染缸」、「這樣的國軍，你覺得有希望」等酸言諷刺，甚至人身攻擊的不堪言論。海軍司令部24日指出，聯合婚禮（海軍）原定有64對新人報名，其中有2對同婚新人因為輿論及個人因素問題，決定主動退出這次的聯合婚禮

海軍司令部表示，今年舉辦的官兵聯合婚禮，對於同婚官兵報名參加，他們一貫秉持開放與尊重，給予所有新人最誠摯的祝福，也期盼國人與媒體給予祝福與尊重。由於陸軍無同婚官兵，目前僅剩空軍一對，預計10月26日舉行，屆時依照過去的流程規劃，新人將會公開接吻99秒。

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