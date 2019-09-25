資深媒體人蔡玉真挖出杜英宗往事　博達案、明基併西門子手機都是慘痛教訓

▲南山人壽前董事長杜英宗、潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／採訪報導

南山人壽「新系統連環失控」被金管會重罰3000萬元、董事長杜英宗被停職2年，資深媒體人蔡玉真並不驚訝，她點出，杜英宗以前擔任花旗環球台灣區董事長時，曾經辦過多起大型併購案或籌資案，「但這些有慘痛的教訓」，其中包括博達案。

蔡玉真說，尹衍樑當初找杜英宗，背景是潤成投資公司自美國國際集團（AIG）以21億餘美元取得南山人壽97.57%股權，當時整個財務處理是由杜英宗負責。因為杜英宗有一些經驗，出身投資銀行圈，也曾任花旗環球台灣區董事長，「但這些有慘痛的教訓」。

蔡玉真舉幾個杜英宗有名的案子為例，例如，花旗環球負責承銷博達海外存託憑證（GDR），或是宏碁、明基電通（BenQ）併購西門子手機部門，虧損350億元讓李焜耀耿耿於懷、花錢上了一堂投資課等，杜英宗都弄得一身腥。

蔡玉真說，其中，最臭的就是博達案。時任花旗環球台灣區董事長的杜英宗，準備幫博達發行1億美元的GDR，後來沒有發行，但很多訊息是「高價時，博達有GDR」吸引多人進場，成為史上嚴重的掏空案。當時花旗環球稱，博達科技董事長葉素菲通知不發行，杜英宗也稱自己是「被通知不發行」的受害人，但對投資人而言，「花旗環球有這樣的動作，所以我就買進博達」，投資人當然會生氣，蔡玉真相信這有連帶的責任。

▲資深媒體人蔡玉真。（圖／記者李毓康攝，資料照）