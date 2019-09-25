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證據被翻出！藍綠曾共同決議：鼓勵中油前進太平島探勘

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▲▼太平島挖石油 藍綠當年共同決議通過。（圖／取自立委廖國棟臉書）

▲太平島挖石油，藍綠當年共同決議通過。（圖／取自立委廖國棟臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜去年競選高雄市長期間，提及可以開採太平島石油讓高雄財務脫困，但因為開採石油為中央職權，並未列在高雄市府預算中。雖然開採石油遭到綠營人士譏為天方夜譚，但立法院曾在2012年5月2日通過決議，要求在太平島建立補給鑽探基地，獲得朝野立委的支持，當時提案的委員不分藍綠。

國民黨立委廖國棟在臉書貼出立法院公報指出，為了探勘南海資源，立法院曾在2012年5月2日通過決議，要求在太平島建立補給鑽探基地，開發南海是朝野共識。當時的能源局長歐嘉瑞也曾備詢過相關問題，而歐嘉瑞是現任台灣中油公司董事長。

根據立法院公報，當時參與提案的民進黨立委：蔡煌瑯、陳唐山、蕭美琴、陳亭妃。

廖國棟說，事實上，南海主權爭議問題存在多年，該區域的礦產、漁產豐富，南海各國都在搶，2008年前總統馬英九就職後，時任經濟部尹啟銘曾邀集礦物局、中油公司等單位，討論我國在南海地區探勘石油和天然氣的問題。經過討論，經濟部於2011年4月15日同意中油公司在南海太平島及其周圍100 海浬的海域內，擁有石油和天然氣的探勘權，期限至2015年4月14日。

廖國棟說，石油、天然氣屬於「國家礦產」，探勘必須取得中央主管機關同意。台灣中油公司擁有台灣唯一的石油天然氣探勘團隊，成員經過20多年的歷練，曾在海內外成功完成石油及天然氣的開採，為了讓我國能源能有更多元的來源，中油編列探勘費用都能通過，因此讓相關人員得以累積豐富經驗。

根據中油公司109年預算，探勘費用預計編列50億391萬3千元，（陸上部分11億7千萬元、海域部分8787萬元、國外部分37億4200萬元）。

廖國棟說，韓國瑜市長所談的太平島挖石油，並非高雄市自己組團隊去挖，現行法令也無法讓高雄市政府這樣做，他一直強調的是利用各種方法，去賺大錢，幫高雄市還3000億負債，如果沒有欠下如此巨債，韓國瑜市長也不用挖空心思想著幫高雄賺大錢、發大財。大家不要黑韓，應該一起挺韓！讓我們一起贏回中華民國！

廖國棟笑說，「韓國瑜市長所提出太平島挖石油的點子若真的那麼糟糕，那當年參與提案的民進黨立委：蔡煌瑯、陳唐山、蕭美琴、陳亭妃，是不是也都曾經傻過？」

▼中油開採石油預算。（圖／取自立委廖國棟臉書）

▲中油開採石油預算。（圖／取自立委廖國棟臉書）。

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