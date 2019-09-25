亞馬遜首款無線耳機3100元有找！　能監控燃燒的卡路里和跑速...強尬AirPods

▲亞馬遜將推出新款Alexa耳機跟Airpods競爭。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

亞馬遜正在開發一款由Alexa驅動的無線耳機，名為「Puget」，知情人士透露，新耳機的價格預計將低於100美元（約合新台幣3,100元），強尬蘋果AirPods，更削弱丹麥大廠Bang&Olufsen的競爭力。

Puget有內建加速度計，能夠監控長距離跑步，燃燒的卡路里和跑步速度，因此可以作為很好的健身追踪器，是亞馬遜首次跨足健康監測領域。另外，亞馬遜還在研發更大、音質更好的Echo設備。

然而，亞馬遜的無線耳機需要仰賴Apple或Android手機才能使用，因為它們沒有內建的行動網路功能。

亞馬遜近來致力於投入醫療保健行業，甚至建立了一個健康與保健的專業團隊， 並僱用了許多醫療保健專家。

此舉還可以幫助Alexa變得更加個性化，因為耳機通常由一個人使用。這意味著，如果成功的話，新的無線耳機將為Alexa帶來廣泛的用途。例如，它可以在雜貨店中為個人用戶促銷某些產品，或者在不熟悉的區域提供行車路線和餐廳推薦。

健身追踪功能和較低的價格肯定可以使新款Alexa耳機比Apple的Airpods更具優勢。AirPods目前是世界上最暢銷的無線耳機，佔全球市場的60%，但是對於Android用戶或正在尋找更實惠的選擇的用戶來說，Puget可能是一個有吸引力的選擇。

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