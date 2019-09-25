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拒做井底之蛙！吳柏翰加入永慶不動產　年度業績翻倍成長

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▲▼拒做井底之蛙！吳柏翰加入永慶不動產　年度業績翻倍成長。（圖／永慶房屋提供）

▲(圖右)吳柏翰不願做井底之蛙，力拚業績扭轉新人生！

圖、文／永慶房屋提供

吳柏翰在房仲業資歷超過10年，回想當初在東森房屋時一年業績是800萬，連續三年是南台灣前3名的頂尖業務。吳柏翰笑著說當時自己覺得業績已經很不錯，心中認為超級房仲的成績就是這樣吧。但之後隨店東張家驊從東森房屋一同轉招到永慶不動產，卻遭受到業務生涯中的重大打擊，吳柏翰回憶，2015年首次參加永慶不動產「台南區季會頒獎」時，看見第一名光是一季的業績就達400萬！

「別人一季業績，我得拚半年！」吳柏翰認為過去的世界真的太狹隘，加入永慶不動產後，他才看見外面的世界有多寬廣，高手眾多，但這也燃起吳柏翰的鬥志，他也想要站上舞台，讓永慶不動產的每一位都認識他！因此他重新檢視自己的工作效率，認真學習，更為自己創下業績新高峰。

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▲▼拒做井底之蛙！吳柏翰加入永慶不動產　年度業績翻倍成長。（圖／永慶房屋提供）

▲加入永慶不動產，吳柏翰(圖中)年度業績翻倍成長。

入行3年還清百萬債務 在房仲業找到人生的方向

今年38歲的吳柏翰，在加入房仲工作前，曾經做過工地、工廠及服務業，而在傳銷、直銷這一領域失利，讓20多歲的吳柏翰就背債200多萬。當時的女友看著吳柏翰為了還清債務日夜兼職，身體健康每況愈下，就問吳柏翰說「你明明業務能力不錯，怎麼不嘗試做房仲？薪水比較好，也很適合你的個性！」這一句話點醒了吳柏翰，都是做業務工作，何不挑戰薪水較好的房仲？於是在女友的鼓勵下，吳柏翰決定加入房仲業改變自己的現況。

加入房仲產業後，吳柏翰認為自己在房仲業起步較晚，對自我要求極高。每天行程滿檔，就是為了能多學習，讓工作更快上手，每個月只安排2天的休假。這麼拚，不僅是為了想盡快還完債務，更是因為加入房仲業後，他發現房仲工作不僅有挑戰性，跟著店長及店內學長、姐學習，完成客戶委託後，擁有的成就感，是過去工作沒有的經驗，這種被客戶信任的感覺真好！三年後，吳柏翰不僅債務歸零，更攢下人生第一桶金，在工作上晉升經理職，也讓他有經濟能力組成家庭、享受幸福人生。

▲▼拒做井底之蛙！吳柏翰加入永慶不動產　年度業績翻倍成長。（圖／永慶房屋提供）

▲房仲工作極具挑戰性，當完成客戶委託後成就感更升級。

選對優勢品牌客戶信任度加分　一開口就有說服力！

從東森房屋到永慶不動產，原本吳柏翰以為，品牌大同小異，重要的是經紀人的能力。但加入後，他才見識到品牌的威力有多強大！除了本身的努力與堅持外，在永慶品牌力的加持下，客戶信賴度明顯增加，自己的業績也是直線上升，讓他真正感受到「永慶不動產」品牌信任度高、企業經營形象深植人心，客戶也願意與自己多聊兩句。吳柏翰在接觸客戶時感受到走路都有風，更有信心、更具說服力，讓眾多客戶願意將案件委託給他，業績更是蒸蒸日上。

深度聯賣的制度更是讓吳柏翰讚不絕口，過去在東森房屋，台南加盟店少，聯賣的資源和管道及客戶相對較少，更遑論聯賣成交。但加入永慶不動產後，在地市佔率高、聯賣制度完善，且體系內業務觀念佳，光去年吳柏翰與其他永慶不動產友店業務配件後，只要收到斡旋的客戶，成交率高達9成以上。

▲▼拒做井底之蛙！吳柏翰加入永慶不動產　年度業績翻倍成長。（圖／永慶房屋提供）

▲深度聯賣與品牌力為台南後甲圓環加盟店帶來好業績。

好還要更好！力拼業績一年2000萬

2018年，吳柏翰近2千萬的業績，獲頒永慶不動產「全國個人業績 - 第三名」，比起之前在東森房屋時的業績增加超過千萬。最令他興奮的是上台領獎時，「終於讓全永慶不動產的夥伴們，都認識吳柏翰是誰了！」吳柏翰成功突破自我極限，達成自我設定目標。

今年截至8月，吳柏翰的個人業績最新累計已近2千萬，吳柏翰仍謙虛表示「在永慶不動產品牌力的加持下，我堅信『做』，就對了！」跟著品牌策略前進，在永慶不動產我的房仲成績將持續再創高峰。

▲▼拒做井底之蛙！吳柏翰加入永慶不動產　年度業績翻倍成長。（圖／永慶房屋提供）

▲吳柏翰獲獎不斷，今年將持續力拚業績超越2000萬！

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