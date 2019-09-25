　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

充滿異國風情的神祕魅力　Magnhild Kennedy的奇幻面具

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

韓國熱門的綜藝節目「蒙面歌王」，參加的歌手都須戴上面具進行比賽，觀眾不知道演唱者的身分，也更容易專注在歌聲之中，每位參賽者的面具也成了節目看點之一。

面具藝術家Magnhild Kennedy則是擅長用各種不同的紗網、亮片貼花、緞帶、串珠、流蘇等，透過她巧妙的搭配，打造出精緻具有神秘氣息的面具。而且她的面具大部分只能看見配戴者的雙眼，或是完全遮住臉部，啟發觀眾對於面具以及面具底下的想像。

不是設計科系出身的 Magnhild Kennedy ，靠著自己摸索跟看影片學習製作面具的技巧 ，她的面具創作過程也很簡單直覺，她會去跳蚤市場尋寶，或是上網購平台找特殊的材料，像是緞帶、串珠、紡織品都是她的收集對象。

請繼續往下閱讀...

Magnhild Kennedy 的第一個面具又是如何產生的？她表示最初是因為要參加派對，為了打扮自己跟朋友，所以特地製作面具讓人留下深刻印象。之後迷上了派對中的歡樂氣氛，為了要成為派對中的魅力焦點，因此開始陸續製作種種充滿特色的面具，當時她只是覺得好玩而已，萬萬沒有想到未來會走向面具藝術的創作。 

圖文來源／COLOSSAL

（完整文章請看城市美學新態度

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
吸塵器假顧客抓到了！吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇
遇黑道就轉彎？館長爆遭威脅開槍：全台哪個直播主敢嗆白狼
孫瑩瑩爆婚變「老公偷吃3年」　辣小三起底…曾和阮經天瘋玩性癖
邱澤、張鈞甯爆戀愛！「車內高速互動」全被拍　帶回家甜蜜夜遊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

充滿異國風情的神祕魅力　Magnhild Kennedy的奇幻面具

周四起變天…北東連下5天雨　吳德榮估「18號颱風米塔」最快周日生成

遇到黑道就轉彎？館長爆遭威脅開槍：全台哪個直播主敢嗆白狼

網路酸言攻擊太可怕　國軍「2對同婚新人」退出聯合婚禮

連千毅「賓士授權書」驚見4大疑點！資深記者一臉問號　陳斐娟笑翻

台灣虎航會員封館！機票「單程55元起」限時開搶　非會員也有555元促銷

高鐵南延屏東是真的！　交通部9／27審查「4選1」將拍板

全黑「接駁巨獸」出閘！星宇航空搶先曝3規格重點　網讚爆：不想走空橋了

北台「連雨5天」再降溫剩21°C！周末恐有颱風發展　吳德榮：預測逼近台灣

桃園海山土地公像「僅剩衣服」　里長解密：信徒捧去「整容」

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

充滿異國風情的神祕魅力　Magnhild Kennedy的奇幻面具

周四起變天…北東連下5天雨　吳德榮估「18號颱風米塔」最快周日生成

遇到黑道就轉彎？館長爆遭威脅開槍：全台哪個直播主敢嗆白狼

網路酸言攻擊太可怕　國軍「2對同婚新人」退出聯合婚禮

連千毅「賓士授權書」驚見4大疑點！資深記者一臉問號　陳斐娟笑翻

台灣虎航會員封館！機票「單程55元起」限時開搶　非會員也有555元促銷

高鐵南延屏東是真的！　交通部9／27審查「4選1」將拍板

全黑「接駁巨獸」出閘！星宇航空搶先曝3規格重點　網讚爆：不想走空橋了

北台「連雨5天」再降溫剩21°C！周末恐有颱風發展　吳德榮：預測逼近台灣

桃園海山土地公像「僅剩衣服」　里長解密：信徒捧去「整容」

金鐘54／蕭敬騰《聲林》拚首座主持人獎　確定缺席典禮...賣關子預告「去高雄送花」

Apple超綠　在中國大陸投資三座風電場

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　捧紅林志穎、金城武…晚年淒涼借錢度日

「與日常生活最有關係」的10大品牌　Apple拿下第一、迪士尼贏過Netflix

隋棠綁骨盆40次！　70歲嬤護理師「被說無效關門外」爆：2年前的款沒拿到

印地安人客場戰白襪　張育成板凳待命

聯名挺台參加ICAO大會　美41位眾議員盼納「台北飛航情報區」

韓國瑜「彩蛋直播」掏出一包菸：特別準備道具！　陳柏惟：需要心理治療

女壘奧運資格賽／曾低潮到害怕投球　林盈馨用這招「強勢回歸」

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！　11年前床事細節曝…她狂讚：超強種馬

新手爸媽沒產檢...醫接生龍鳳胎　驚見小女嬰被半截嬰屍殘肢包裹

生活熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天..

靠爸兒神速變碩士！校長被重罰5..

北台連雨5天！周末恐有颱風發展

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程..

買保護殼！網狂推犀牛盾、UAG..

連千毅授權書4大疑點　陳斐娟笑..

遇到黑道就轉彎？館長爆遭威脅開..

星宇航空搶先曝全黑「接駁巨獸」

半夜有外送他驚呆　網曝宵夜場優..

路人都戴AirPods！他看呆..

i11 pro實拍！「天降開運..

周四起變天…北東連下5天雨　米..

周四起變天！　吳德榮：未來有利..

公車站巧遇仙氣正妹...正面卻..

更多熱門

相關新聞

一起去宇宙旅行，從太空出發

galaXsea是全世界第一個使用3D列印成型的太空太陽帆船。這種未來願景從另一個層面上來看，可試驗設計師的創造力，將其從平凡的規則中剝離出來。通過這個項目，設計發起人兼製作eugeni quitllet邀請創意人士重新思考地球物種的未來，但不是在地球上，而是從太空出發。

2019年法國生機建築節免費入場

開著未來概念露營車出發吧

歡迎光臨巨貓世界

當傳統藝術撞上現代傢俱

關鍵字：

建築設計瘋設計

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

MAMA舉行地點確定了！韓網狂罵：沒腦

吸塵器假顧客抓到了！ 吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇招制勝

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

韓國瑜嗆「挖石油誰說的？」　中油打臉了

靠爸兒神速變碩士！校長被重罰50萬

即／台大驚傳墜樓！20歲女墜落博雅教學館平台

即／川普公布與烏克蘭總統通話　眾議院準備彈劾

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面