充滿異國風情的神祕魅力　Magnhild Kennedy的奇幻面具

韓國熱門的綜藝節目「蒙面歌王」，參加的歌手都須戴上面具進行比賽，觀眾不知道演唱者的身分，也更容易專注在歌聲之中，每位參賽者的面具也成了節目看點之一。

面具藝術家Magnhild Kennedy則是擅長用各種不同的紗網、亮片貼花、緞帶、串珠、流蘇等，透過她巧妙的搭配，打造出精緻具有神秘氣息的面具。而且她的面具大部分只能看見配戴者的雙眼，或是完全遮住臉部，啟發觀眾對於面具以及面具底下的想像。

不是設計科系出身的 Magnhild Kennedy ，靠著自己摸索跟看影片學習製作面具的技巧 ，她的面具創作過程也很簡單直覺，她會去跳蚤市場尋寶，或是上網購平台找特殊的材料，像是緞帶、串珠、紡織品都是她的收集對象。

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Magnhild Kennedy 的第一個面具又是如何產生的？她表示最初是因為要參加派對，為了打扮自己跟朋友，所以特地製作面具讓人留下深刻印象。之後迷上了派對中的歡樂氣氛，為了要成為派對中的魅力焦點，因此開始陸續製作種種充滿特色的面具，當時她只是覺得好玩而已，萬萬沒有想到未來會走向面具藝術的創作。

圖文來源／COLOSSAL

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