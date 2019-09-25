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杜英宗用「大爆炸」決心推動南山換系統　尹衍樑投資重傷害

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▲▼杜英宗、尹衍樑。（合成圖／ETtoday資料照）

▲杜英宗、尹衍樑。（合成圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

潤泰集團總統尹衍樑最大筆的數位轉型投資，莫過於南山人壽斥資百億的新系統「境界」，但上線後頻出包，至少15萬張罰單失效，成為保戶惡夢。但南山人壽董事長杜英宗接受《商周》專訪時表示，各功能串聯的系統，全球沒一家保險業做過，南山是第一家，「我這個做法叫作big bang（大爆炸，指新系統一次到位），這要有很大勇氣的人才可以做到。」

尹衍樑是思愛普的愛用者

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對於南山系統出包，很多人將矛頭指向尹衍樑，工會數度走上街頭要求尹衍樑負責。在保險業界也有企業大老私下表示，杜英宗只是尹衍樑一個棋子。

境界系統是保險業史上最大系統的轉型案，透過這套系統，保戶買進保單，直接連到後台，從報表編製、準備金提存、風險控管到投資管理，一起連動，不需要紙本簽呈，耗費的時間從數天縮短到1天。

為了引進境界系統，尹衍樑2014年開始推動，並與德國著名的軟體企業「思愛普」（SAP）合作。根據了解，尹衍樑就是思愛普的愛用者，合作過程中，不僅一路追加預算達百億之多，還因對方不熟悉台灣壽險公司作業，曾派出9名高階主管遠赴德國學習。

▲▼南山人壽總部 。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽總部 。（圖／記者湯興漢攝）

境界系統成為保戶惡夢

歷經4年開發測試，境界系統去年9月上線，卻不斷出現保單停效、投資型保單下錯單等情況，必須由人工方式逐一確認，1200萬張保單中，有高達15萬張保單失效、6萬張信用卡授權扣款，嚴重影響保戶權益與南山的商譽。

金管會起初下最後通牒，要求南山人壽6月底前解決所有問題，杜英宗承諾境界系統6月底前就能穩定運作。不過，保險局發現，截至7月仍有許多項目未依公司所報時程改善完成。

保險局長施瓊華認為，杜英宗擔任董事長，身為境界系統負責人，改善進度嚴重落後，追加預算金額龐大，從原本規劃49億元，至今累計花費高達101億元，杜英宗決策施當、未確實善盡督導，且嚴重影響保戶權益，三大層級失職，造成境界專案從啟動、執行到改善都失控。

金管會祭出金融界使用最重罰單3000萬元，並下令杜英宗停職2年，停止職務期間，公司不得支付或給予任何形式的報酬與福利，同時暫停販售投資型保單，直到系統完全改善為止。

▲▼南山工會今天下午集結逾百位保戶、業務員赴金管會陳情，期盼主管機關能依法進行處置。（圖／記者紀佳妘攝）

▲南山工會集結逾百位保戶、業務員赴金管會陳情，期盼主管機關能依法進行處置。（圖／記者紀佳妘攝）

投資銀行教父談「大爆炸」轉型代表作：一次到位

高盛證券是最早進入台灣的投資銀行。杜英宗曾擔任台灣分公司負責人，因此又被稱為台灣投資銀行教父。

新系統負責人杜英宗決策失當，不少人認為要歸咎於尹衍樑用人失當。尹衍樑2011年找來時任花旗環球台灣區董事長杜英宗，出任南山人壽副董事長，外界當時擔心沒保險業經驗如何統率南山人壽？但尹衍樑獨排眾議，堅信杜英宗能力。

金管會一句「董事長要3年以上保險經驗」，讓杜英宗當了4年了副董事長才升上南山人壽董事長，薪水從近3千萬元跳升到去年的1億604萬元，光2012年至2018年間，已從南山人壽領走4.4億餘元的酬金。

杜英宗雖然思愛普是全球商業軟體龍頭之一，也曾協助過很多企業打造智能製造生態圈，但南山人壽之所以最後沒有選擇系統架構大廠IBM，根據《商周》的指出，主要原因有二，第一，尹衍樑是愛思普的愛用者，潤泰集團20年前就引用它的管理軟體；第二，一間公司權責清楚，交給二間公司容易互踢皮球。

根據周刊報導，這套系統的嘗試極為大膽，別說金融業從沒把大小系統串成一套，連南山人壽合作對象思愛普，都沒做過。一位南山前主管指出，杜英宗很有企圖心，「他想做保險業的第一名，就要做一些不一樣的事情，不能follow（跟隨）別人的做法。」

對於外界認為大膽，杜英宗接受周刊專訪時表示，這麼困難、各功能串聯的系統，全球沒有1家保險業做過，南山是第一家，「我這個做法叫作big bang（大爆炸，指新系統一次到位），這要有很大勇氣的人才可以做到，如果我只要導入ERP，花幾個月就做完了，不用花5年，但就沒有達到我要的效果，不是整體的transform（轉型）。」

投資銀行教父被停職，仍不後悔

「思愛普是套裝軟體，需要針對台灣系統做修改，但結果不是那麼順」一位金控高層推測。新系統的災情從壽險保單一路延燒到投資型保單，引發保戶與工會的不滿，揚言要杜英宗下台。

杜英宗接受周刊訪問時表示，「我們會保障他們（指保戶），並且訂規矩，但在這些規矩之下，怎麼不能出錯？」被問到若重來一次，難道沒有可改善的地方？他聽到後，反而有點生氣，直說這是「stupid question（笨問題）」、「如果我重新做，我還是會這麼做。」

【延伸閱讀】

►商周原文：南山「大爆炸」轉型失控　投資銀行鋼鐵教父被停職：就算重來，我還是會做！

尹衍樑36歲兒接南山人壽代理董座　名嘴蔡玉真：能通嗎？

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