頭皮芳療師也愛用！生活壓力大　用Dyson吹風機舒緩壓力造成的頭皮不適

▲頭皮芳療師Celine建議選擇正確頭皮養護工具並維持良好生活作息，才能深度釋放頭部壓力。（影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

上班工作壓力大，你是否也會隨身攜帶療癒精油、按摩小物希望隨時達到舒壓效果；下班後更想直奔SPA按摩沙龍，尋求專業的芳療師進行全身按摩、放鬆身心？但是你可能未曾注意過，頭皮更是人的第二張臉，頭皮的壓力釋放了，才能真正達到身心靈健康狀態，所以現代人平常更應該注意頭皮的養護，慎選養護工具、維持正常生活作息，才能深度釋放頭部壓力進而擁有一頭亮麗秀髮。

▲頭皮更是人的第二張臉，頭皮的壓力釋放了，才能真正達到身心靈健康狀態。（圖／翻攝自影片，下同）

在國外研習芳療多年，已是專業講師到處授課的Celine認為，現代人生活壓力大，又容易熬夜、作息不正常，加上紫外線等外在環境壓力的影響，全身裡裡外外都很緊繃，甚至發現許多顧客都有潛在的頭皮敏感及發炎問題，因此在教精油芳療紓壓的同時，也會與顧客討論怎麼頭皮保養。

▲Celine發現許多人用了不適合的頭皮保養品及高溫吹風機導致頭皮受傷。

而在討論的過程當中，意外發現很多人會使用不適合的保養品，無形中加深了頭皮壓力，再加上習慣用高溫的吹風機想快速吹整頭髮，導致頭皮肌膚容易因此受傷，甚至出現掉髮的可能性，所以她都會特別提醒顧客，應該慎選頭皮保養品以及維持良好、正常的生活作息，才是養好頭皮的重要關鍵。

▲Celine相當注重頭皮保養，認為頭皮健康舒適整個人才會神清氣爽。

Celine表示：「頭皮保養一直都是我最注重的一環，因為頭皮也是皮膚的一部分，唯有好好的為頭皮做好日常養護，才能使頭皮處於自然的呼吸狀態，因此平常我都使用有智慧溫控和大風量吹整功能的Dyson Supersonic™ 吹風機，它在吹整頭髮會細心呵護頭皮，不讓頭皮受高溫吹整傷害，同時能以舒適的溫度和風量快速將頭皮及髮絲吹乾，維持頭皮乾燥舒爽、避免毛囊因為潮濕或過熱造成敏感。現在我也都會告訴客人選擇恰當的精油放鬆你的身心之外，也要選擇好的吹風機，像照顧自己的心靈狀態一樣呵護頭皮的健康，頭部放鬆舒適的狀態下、人也才會跟著神采奕奕、神清氣爽。」

▲Dyson Supersonic™吹風機智慧溫控科技可降低對頭皮的傷害。

新一代Dyson Supersonic™吹風機配備可快速乾髮的強效數位馬達，搭配智慧溫控科技，有助於保護頭髮的天然光澤，現在推出全新造型配件，可針對不同髮質做造型，減少高熱損傷同時釋放頭部壓力，才能讓你的美由髮根至髮梢綻放光澤。

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