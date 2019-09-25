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美女攝影師遊沖繩　意外發現當地美食的秘密

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▲▼身兼設計與攝影長才的旅遊部落客「榮幸」，拍下了自己到訪沖繩當地知名泡盛酒廠的過程，讓人光看影片就想飛到沖繩，一嚐泡盛美酒的滋味。

▲▼沖繩泡盛酒。（圖／業者提供） 

圖、文／行謙生活提供

說到日本沖繩美食，除了特色天婦羅、美味豬肉與海鮮外，另一個就是當地特色飲品－泡盛酒。這種充滿琉球特色的烈酒，不僅釀造方法不同於一般日本酒，就連原料都出乎眾人意料之外。身兼設計與攝影長才的旅遊部落客「榮幸」，便拍下了自己到訪沖繩當地知名泡盛酒廠的過程，讓人光看影片就想飛到沖繩，一嚐泡盛美酒的滋味。

擅長以攝影記錄登山、旅遊、美食生活的「榮幸」，其部落格以獨特清新風格的內容吸引許多粉絲。日前她前往沖繩旅遊時，特別到當地知名的泡盛酒廠Masahiro工廠（泡盛まさひろギャラリー）參觀，除了品嚐到酒廠最引以為傲的古酒外，還得知原來沖繩盛產的酒類，製作技術主要起緣於泰國，甚至原料還是泰國米，讓她對於泡盛的來源感到好奇。

▲▼沖繩泡盛酒。（圖／業者提供）

說到Masahiro這座當地知名的百年釀酒廠，酒廠內除了販售各類泡盛酒，光是各種口味、濃度與年份就讓人眼花，還珍藏了許多充滿歷史韻味的古酒。這些經過貯藏多年的古酒，由於當中成分已充分熟成，不僅酒香更濃郁，味道也更加醇厚順口。

百年釀酒廠一樓是琳瑯滿目的泡盛，服務人員不僅能將精彩的日本釀酒文化倒背如流，還能給予客人專業及有趣的品酒建議；如果想更認識泡盛，就絕不能錯過二樓，酒廠二樓可以進一步瞭解泡盛的製作過程，當中還可以知道許多讓人意外的知識喔。

▲▼沖繩泡盛酒。（圖／業者提供）

泡盛是沖繩特產的一種濃烈蒸餾酒，製作方式與釀造為主的清酒不同。「榮幸」特別跟網友分享，她在參觀釀酒過程時，聽到解說員提到，泡盛的主要原料是泰國大米時，心中充滿了許多疑惑。因為她原本以為，日本米的品質很好，日本產的酒應該是以日本米作為原料才是。經過解說才知道，原來泡盛的製作技術源自泰國，後經過沖繩人改良，將泰國大米與日本黑米麴菌發酵，製作出具沖繩風味的泡盛。因此，泰國大米迄今仍是製作泡盛重要的原料。

隨著泡盛的製程越來越成熟，口味也越來越多元，你可以在Masahiro酒廠中，喝到許多以泡盛為基底，但是風味各異的酒，像是喝起來像威士忌、像琴酒口味，或是加入梅子口味的泡盛。泡盛梅酒特別選用紀州梅，以多重工法和優質原料製成，是深受日本女性喜歡的酒類。

▲▼沖繩泡盛酒。（圖／業者提供）

▲▼沖繩泡盛酒。（圖／業者提供）

不過，由於泡盛屬於濃度較高的蒸餾酒，純喝的話，味道較為嗆辣，一般多調和大量冰水一起飲用。若是在泡盛梅酒中加入適量冰塊，就是一杯酸酸甜甜的梅酒了。除了基本的喝法之外，只要稍微動動手，在家就可以品嚐到不同風味的泡盛梅酒唷。

▲▼沖繩泡盛。（圖／業者提供）

一、梅子氣泡酒：

需要準備的食材有：冰塊、無糖氣泡水、泡盛梅酒，依照自己喜愛的比例，將梅酒與氣泡水混合，再放入冰塊後，就是一杯充滿繽紛滋味的梅子氣泡酒啦！

▲▼沖繩泡盛。（圖／業者提供）

二、梅子沙瓦：

喜歡梅子沙瓦的人別錯過這個做法，準備的食材有：梅酒+乳酸飲料，只要將同等份的梅酒與乳酸飲料1:1的倒進裝滿冰塊的杯中，就是一杯香甜迷人的梅子沙瓦囉！

▲▼沖繩泡盛。（圖／業者提供）

三、梅子冰沙：

十分消暑的梅子冰沙，作法十分簡單，只要將梅酒倒入好脫模的容器裡，再放進冷凍庫等結冰後取出。由於酒精的結冰點為負的114.5℃，只有水份與梅子汁會結凍，這樣倒出來時，就是一半結凍一半維持液態的清涼梅子冰沙啦！！

▲▼沖繩泡盛。（圖／業者提供）

警語：禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障，未成年請勿飲酒

本文受 泡盛まさひろギャラリー 邀請實際體驗心得

店家資訊：

泡盛まさひろギャラリー｜官網

▌店家地址：〒901-0306 沖縄県糸満市西崎町５丁目8-7
google map

▌聯繫電話：+81 98-994-8080

▌營業時間：9:30-17:30

官網連結：http://masahiro.com.tw/

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