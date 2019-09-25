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狠愛演下載交友軟體約妹！屏東男團現身做料理「鴕鳥腳筋」惹小護士笑了

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▲ 知名網紅團體「狠愛演」新影片中他們化身成 「廚師到你家」突擊有緣的正妹，親自做料理給對方難忘的一餐！（圖、影／取自Youtube狠愛演
生活中心／綜合報導

知名網紅團體「狠愛演」以幹話、搞笑風格擄獲大票粉絲，短期內爆紅竄升成為最受歡迎Youtuber，浮誇主題常常讓網友們笑到肚子抽筋，全新一集他們又化身「廚師到你家」突擊有緣的正妹，親自做料理給對方難忘的一餐！為了尋覓合適的女孩，胡椒先下載時下最夯的交友軟體「JustDating」滑一輪看看，甚至搞笑把自己取名為—紐約下水道，希望這個富有意境的名字能夠約到幸運女孩一同手作料理。

「狠愛演」團隊對自己的廚藝滿懷自信心，表示努力與實力大家有目共睹，廚師系列影片更是一集比一集進步！這集全由牛排擔任旁白，讓胡椒全心全意找尋那位luck girl！然而，他也順便介紹，「JustDating」交友App軟體功能齊全，能夠篩選認識對象的年齡、城市等細項，還能對有興趣的對象主動發送訊息，一邊滑一邊說明，「往右就是要，往左不要啦！我18歲～26歲都可，如果傳訊息給對方，系統審核不通過會直接把內容刪除，擁有非常高的防範措施！」

▲交友軟體。（圖／ＪＤ）

請繼續往下閱讀...

千辛萬苦經過一連串的談話聊天，胡椒終於作出人生最重要的決定，尋尋覓覓來到台中見女網友，影片中的女孩笑容甜美，有點害羞的模樣讓在場男性全部瘋狂，幹話越講越多！這名護理師名叫文寶，和媽媽、奶奶住在一塊生活，有家人在背後護法當然不怕，直接把這群男孩請進門做料理。這次胡椒沒有親自下廚則是請來高屏區最厲害、最有名的「阿胖師」，也就是大蛇丸秀一手絕技。

不過，這位阿胖師一出現就讓文寶非常擔心，為什麼呢？身為高屏地區最有份量的「阿胖師」天性幽默、愛講笑話，脖子上掛的閃亮亮金牌卻是三高榮譽，血糖高、血壓高、膽固醇高，還自爆是高屏地區最後一個脂肪肝男人，隨時隨地都需要人急救，逗得身為護理師的文寶笑的合不攏嘴！男人幽默女人最愛，不過文寶整集還是打槍大蛇丸整整四次，只能說配對成功一半，他也自打圓場說，「凡事求個圓，不能滾太快。」引起網友表示，「真的很會講！」、「會說話離成功不遠！」、「嘴砲最吃香！」等。

▲狠愛眼 。（圖／取自狠愛演）

▲台中正妹真實的身份是護理師，聽到阿胖師有三高問題非常擔心。

▲交友軟體。（圖／ＪＤ）

終於進入廚房，文寶點了三道台灣料理希望男主角「阿胖師」大展身手，過了一會兒功夫子，他親手端上豬心炒菜、九層聖女煎蛋與鴕鳥腳筋辣炒年糕，最後一道讓文寶超傻眼，大喊：「這我真的不懂！」旁邊的人幫腔補充說明，這道力與美結合的饗宴是屏東人最愛，大家早餐必定來一份。最後，文寶十分乾脆夾起鴕鳥腳筋豪邁大啃，過程卻面有難色回應，「肉很硬咬不動！」也評論其他兩道菜鹽巴根本沒攪散，不過賣相及格，所以給予70～80分的肯定。

超火紅的Youtuber「狠愛演」團隊，此次使用交友App「JustDating」約到台中正妹—文寶，兩方透對下廚料理、聊天找尋共通話題，且有朋友在旁邊幫腔找共鳴，建立培養感情的基礎互動！文寶表示，使用JD才幾個禮拜，大家的素質都不錯也不會感覺不舒服，聊聊音樂、電影或最近流行的話題，「蠻正派的！」熱愛搞笑的阿胖師則說，「女生都太漂亮啦！氣質好，適合娶回家當老婆。」第五次間接告白文寶。現代單身男女常常認為好對象難尋，其實不一定！網友看完影片紛紛表示，「這軟體好用，系統也會過濾！」、「好約，一定載JD」等。

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