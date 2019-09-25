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為了拍到這張照片超癢der！攝影師不為人知的職業傷害好辛酸

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▲旅遊攝影師哈米貓分享自己的工作過程，常常需要處於嚴峻的氣候，也因此開始重視頭皮保養。（影／ETtoday、圖／翻攝自影片，以下同）

生活中心／綜合報導

365行，行行都可以出狀元，但各行各業其實都有不為人知的辛酸，有些辛苦肉眼可見，有些辛苦則是要身在其中才能體會，知名旅遊攝影師哈米貓分享，自己從事旅遊攝影多年，一天到晚上山下海，從這座山拍到下一座山、從這片海拍到下一片海、從這個國家拍到下一個國家……，不管是冰天雪地的極地環境或是潮濕悶熱的熱帶氣候，為了拍到好作品，除了技術之外還要有耐性，要在變化極大的溫度下等待最佳拍攝時機，時常處在氣候反差極大的環境，還得全副武裝，頭皮更容易因為時而乾冷時而悶熱造成敏感，完全是常人無法想像的職業傷害，也因此，哈米貓認為日常的頭皮養護相當重要。

▲▼dyson攝影師。（圖／業者提供攝）

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▲一張好照片背後是無數個小時的辛苦等待。

▲▼dyson攝影師。（圖／業者提供）

▲與大自然比耐性就是攝影師的日常。

當你看到一張照片充滿溫度、彷彿在訴說一個故事且深深觸動到你的內心，其實完成這個作品的過程不像你所想的「按按快門」這麼簡單，一張完美的照片，必須經歷一年四季出門在外、對抗寒風烈日才能擁有，尤其是旅遊攝影，大自然的風景變幻莫測，時常得跟時間賽跑，觀景窗裡的景色，都是經過跋山涉水所換來的，為了捕捉到美麗的瞬間，必須在各種克難的環境下長時間等待，為了拍一張照片等上一整天更是常有的事，處於多變的氣溫之下，為了安全與自我防護必須戴上帽子，一整天下來的悶熱更是難以言喻，長年下來頭皮變得越來越敏感，竟也成了攝影師不為人知的職業傷害之一。

▲▼dyson攝影師。（圖／記者張惠媛攝）

▲Dyson Supersonic™吹風機，可以快速吹乾悶熱一整天的頭皮，就算在嚴峻的氣候待上一整天，回家洗完澡也能馬上解放頭皮，享受舒爽的感覺。

受敏感性頭皮所苦的哈米貓，不得不重視頭皮養護這件事，對於保養頭皮，他偏好簡單快速的方式，所以特別偏愛輕巧、風量大的Dyson Supersonic™吹風機，可以快速吹乾悶熱一整天的頭皮，讓頭皮保持乾爽，就算在嚴峻的氣候待上一整天，回家洗完澡也能馬上解放頭皮，享受舒爽的感覺。

▲▼dyson吹風機哈米貓。（圖／翻攝自影片）

敏感的頭皮最忌諱過熱的吹整溫度，Dyson Supersonic™的智慧控溫系統，吹整頭髮的時候溫度不會過熱，減少敏感頭皮的不適，以前粗硬毛躁的頭髮也變得更柔順，誰說男生不需要保養頭皮？試過就知道有差。

▼新一代Dyson Supersonic™吹風機使用強效數位馬達，並推出全新造型配件，可針對不同髮質做造型。

▲▼dyson攝影師。（圖／業者提供）

▲▼dyson吹風機哈米貓。（圖／翻攝自影片）

▲想要找回柔順的秀髮、擺脫頭皮敏感的宿命？Dyson幫你。

新一代Dyson Supersonic™吹風機使用強效數位馬達，搭配智慧溫控科技，快速吹乾頭髮、避免高溫傷害，有效保護頭髮的天然光澤，並推出全新造型配件，可針對不同髮質做造型，新一代造型集風吹嘴採用更寬細的造型，吹送快速且集中的氣流，方便造型使用；順髮吹嘴則利用平順氣流讓你能自然修整秀髮；經過改良的新一代捲髮烘罩有助於減少毛躁，線條明確的捲度或是自然的微捲都難不倒它；全新柔和乾髮吹嘴吹送溫和涼爽的氣流，呵護細軟髮質與敏感性頭皮，快速乾髮與柔和吹整都能兼顧。想要找回柔順的秀髮、擺脫頭皮敏感的宿命？Dyson吹風機幫你。

守護攝影師頭皮健康，讓他安心翻山越嶺的好幫手，產品連結：https://ppt.cc/fpjr2x

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