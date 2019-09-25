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週末到台中市環保藝術節耍「廢」　160公分「石虎抱抱」大人小孩搶拍照

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台中市環保藝術節（圖／翻攝自台中環保藝術節宣傳影片）

▲今年已邁入第8屆的台中市環保藝術節，將於9月28日、29日於市政北二路、河南路三段路口空地舉辦，邀請大小朋友一同來玩。（圖／翻攝自台中環保藝術節宣傳影片）

生活中心／綜合報導

秋意漸起，少了酷暑的炎熱日曬，多了些許微涼，這樣的天氣最適合外出走走，如果想感受生活好時光，最推薦走一趟台中市環保藝術節，在9月28日、29日為期兩天的活動中，不但可以逛特色文創市集、體驗好玩的環保手作，欣賞親子音樂劇、歌手與樂團精彩開唱，現場還有獨家大型石虎戶外裝置藝術品，一連串豐富內容等著你來玩。

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今年已邁入第8屆的台中市環保藝術節，將於9月28日、29日於市政北二路、河南路三段路旁空地舉辦，為響應2019年世界地球日「與野共生」，活動以「藝起環抱」為主軸，除延續往年以環保材質再製成藝術品傳遞環保觀念，另首度結合音樂表演、親子音樂劇，讓環保、藝術融入民眾的日常生活中。

此次台中市環保藝術節的亮點多，首先是呼應主題傳遞永續觀念，特別以保育動物石虎為原型，利用回收手機電路板再製而成的玻璃纖維，獨家量身打造160公分高的大型戶外裝置藝術品「石虎抱抱」，可愛的石虎手中抱著發芽的地球，希望大家一同擁抱、守護環境。

台中市環保藝術節（圖／翻攝自台中環保藝術節宣傳影片）

主舞台視覺設計同樣充分展現可回收的環保意識，使用工廠棄置木頭棧板、竹子等回收材料搭建而成，活動期間，除了為親子規劃富有教育意義的環保藝術嘉年華，另外還邀請到Gail（蓋兒）、展榮 展瑞、嚴正嵐、黃奕儒等近20組新生歌手與獨立樂團，熱力開唱嗨翻全場，讓大家放鬆心情隨著音樂搖擺。

尤其這次音樂表演設計成4大段落，有創作熱情與活力的海上曙光、堅持自我音樂路的山貌曙光、獨立音樂共存共榮的大地曙光，以及新世代引領者的黎明曙光，象徵音樂人在創作路上成長的不同階段，也呼應對永續環境的堅持，希望用音樂號召大家一起努力。

台中市環保藝術節（圖／翻攝自台中環保藝術節宣傳影片）

台中市環保藝術節（圖／翻攝自台中環保藝術節宣傳影片）

此外，現場安排goodmoment好時光市集，近50攤品牌帶來好食物、好文創以及好懷舊等不同商品；不廢物生活體驗區，讓大小朋友可以運用巧思，巧手DIY將廢棄物變有用小物；瓶蓋挑戰區號召萬人用回收瓶蓋共同創作完成大型藝術品「台中．印象」；重生雜貨店讓民眾能夠交換二手物品，為舊物創造友善循環；利用回收木棧板及廢帆布打造的塑光重見回收站，教導正確的寶特瓶回收方式；尋夢拍賣商行讓修復後的家具有再度被利用的機會。

今年的台中市環保藝術節挑戰與往年截然不同的做法，希望民眾在玩樂中度過一個愉快週末之外，也能在各個活動中對環境教育的理念有更多認識，體會到真正愛地球、愛土地的「免廢生活美學」。

【台中市環保藝術節】
9/28（六）～9/29（日）14:00 準時開始
活動地點：台中市市政路北二路與河南路三段路口（近台中老虎城購物中心）

(臺中市政府 廣告)

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