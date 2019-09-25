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「北韓要我當專業騙子」脫北外交官太永浩來台曝叛逃動機　成暗殺對象也甘願

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▲▼曾任北韓外交官的脫北者太永浩 （Thae Yong-Ho）。（圖／奧斯陸自由論壇提供）

▲ 太永浩致力於揭露北韓暴政。（圖／奧斯陸自由論壇提供）

記者陳宛貞／台北報導

57歲的前北韓駐英公使太永浩2016年攜家逃往南韓，是歷來投誠的北韓外交官中位階最高者。他致力於將平壤政權侵害人權的暴行昭告世人，日前首度來台，13日出席2019奧斯陸自由論壇—台灣（2019 Oslo Freedom Forum in Taiwan）時表示，人們總以為他是因北韓的飢荒與貧窮而出逃，「但我逃亡是因為我親眼見證『北韓不是正常國家』的事實。」

北韓公民依上溯三代對金氏家族的忠誠度被分為核心階層（core class）、動搖階層（wavering class）及敵對階層（hostile class），而太永浩的祖父母及父母都非常相信領導人，因此屬於核心階層。他12歲進入平壤外語學校就讀，14歲被送到中國留學，27歲便進入外交部，過著比多數北韓人都要優渥的生活，1996年外派到丹麥卻成為他人生的轉捩點。

北韓的教育告訴太永浩，丹麥的街上會充滿乞丐、社會處處是剝削。但他到了當地卻發現，那裡其實很寧靜且社會福利完善，「我才意識到自己以前在北韓受到的教育只是洗腦。」

▲▼北韓,平壤。（圖／朝中社）

▲ 太永浩指出，北韓人都是金氏政權的奴隸。（圖／朝中社）

北韓1990年代中期爆發嚴重飢荒，太永浩以為時任領導人金正日會盡最大努力解決民生問題，沒想到他將數十億的金錢投入國防、打造父親金日成的陵寢，「我認為他非常虛偽。」於是太永浩開始出現雙重思想，一部份的他依舊留戀北韓的生活，一部份的他忍不住對體制產生懷疑。

太永浩2004年外派到倫敦，他的兒子接觸到自由的學校，也開始出現雙重思想，總在餐桌上向父親問道，「爸爸，為什麼在北韓不能上網？我寫功課都需要用到YouTube，難道北韓政府不重視教育嗎？」太永浩反問台下的聽眾，「如果連我自己都無法相信（北韓），我該怎麼回答這些問題？」

「北韓期望我成為一名專業的騙子，不論是對我遇到的人、我自己或是我的孩子。」太永浩一家人每隔幾年都得回到北韓，每次都得萬分小心，不能展現出不忠的思想。當在北韓的朋友好奇問起倫敦的生活，他兒子也不能老實說「那裡很棒」。

太永浩原先期待這輩子能看到金氏政權垮台，但金正日2009年指定么子金正恩擔任繼承人，他的希望也跟著落空。2013年他再次外派到英國，和金正恩同父異母的哥哥金正哲去看了英國歌手Eric Clapton的演唱會。北韓嚴格禁止所有搖滾音樂，但金正哲為了一場演唱會花費大把金錢、住豪華酒店，「只是為了享受」。這樣的生活方式讓太永浩感到陌生，也動搖了他。

北韓駐英大使太永浩叛逃南韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 太永浩是北韓的頭號暗殺對象。（圖／達志影像／美聯社）

平壤政權高度依賴連坐法來維持秩序，一旦有人違背政權，親友也會受到懲罰。太永浩一面以外交官身份為北韓發言，腦中逐漸浮現脫北的想法，卻又害怕拖累家鄉的親人。但當他思及子孫的未來，便決心在自己這一代終結充滿謊言的生活，「我怎麼能讓兒子過跟我一樣的日子？」

總有人問太永浩，既然英文如此流利，為何不逃到美國或英國？「但我希望離北韓近一點，才能推動北韓的自由運動」，因此他選擇最近的南韓，馬上成為北韓暗殺名單的第一名。他在南韓接受保鑣24小時保護，「但我很開心，因為我可以做我想做的事。我不需要再說謊。」

北韓是全球唯一一個毫不隱瞞集中營存在的國家，且全國有多達20萬人被囚禁其中。太永浩指出，北韓人都是政權的奴隸。有人和他一樣，選擇在自己這一代終結奴隸般的生活，但大多數人辦不到。而他脫北就是為了引起更多北韓菁英對政權的懷疑，希望鼓勵更多人出逃。這樣他們就能加入太永浩的行列，將逃離家鄉的原因告訴全世界。

太永浩最後提到，全球都應該努力將資訊傳入北韓，讓人們見識到世界的模樣，如此他們便會起而行、會互相討論，也會意識到自己遭政府誤導。他表示，「雖然金正恩政權不會在明天垮台，但總有一天會瓦解。為達成此一目標，我不會錯過任何說出北韓狀況的機會，希望有一天能夠等到一個自由民主統一的國家。」

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