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瘋電影／驅魔使者　神才能教訓魔鬼

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文／賴賴

▲▼ 驅魔使者。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

典型的B級驅魔電影，劇情微薄單純，就是基督教法師除魔，而小孩子對於基督的認知，錯誤引導導致於對基督的失望，整體感是薄弱的，重點就在魔鬼不斷亂依附人類，而神父很忙。

單就教義上的不同不予置評，若是以佛教的邏輯，這些魔與所挑選而依附的人類，必有其因緣，沒有無緣無故的，所以解結這件事情，最好是當事人先不抗拒的道歉懺悔，提出誠意解結，或者超渡，或者找正教師父協調，以雙方都能接受的為完美的解決方式。

劇情流暢，小成本的邪典電影，男主角的設計定位，圓滿了娛樂武打效果。


片　　名：驅魔使者
英文名稱：The Divine Fury
類　　型：動作、奇幻、懸疑/驚悚
上映日期：2019-08-16
片　　長：02時09分
導　　演：金柱煥
演　　員：朴敘俊 、 安聖基
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

失去父親後內心帶著傷痛的MMA格鬥冠軍選手龍厚（朴敘俊 飾），偶然邂逅了驅魔司祭「安神父」（安聖基 飾），他們將攜手對抗讓世界沉淪的強大黑暗勢力……

▲▼ 驅魔使者。（圖／imdb）

▲喪父之後的男主，化悲憤為力量。

▲▼ 驅魔使者。（圖／imdb）

▲與神父合力除妖。

▲▼ 驅魔使者。（圖／imdb）

▲把靈魂獻給魔鬼的蛇精男。

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