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高雄「原水、清水」水質評比敬陪末座？台水：檢測數據不代表水質優劣

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▲台水董事長魏明谷日前關心水庫清淤進度及慰問台水人員。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲台水董事長魏明谷日前關心南部供水情況，並南下視察水庫清淤進度。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

報載全國水質評比結果，高雄「原水、清水」都敬陪末座，台水公司今（24）日發佈書面聲明表示，合於水質標準法規要求的檢測數據，有高有低屬於正常現象，並不代表水質優劣。

台水公司表示，台灣水資源保育聯盟所指水質項目「總硬度、總溶解固體量、導電度」等三項係屬影響適飲性水質，並不影響健康，亦不屬於飲用水水源水質標準項目，其中導電度也未列入飲用水水質標準項目。

請繼續往下閱讀...

台水公司指出，高雄、屏東、彰化，係因南部高屏及彰化大部分屬石灰岩地質富含礦物質，鈣鎂離子較多，導致上述三項水質項目偏高。

而高雄地區數據會呈現最高，係因部分淨水場(如翁公園淨水場)使用硬度較高之地下水，與高雄供水區絕大部分使用之高屏溪作為自來水水源摻配後，再由澄清湖、拷潭、鳳山等高級淨水處理，使總硬度降至150mg/L左右，遠低於飲用水水質標準(300mg/L)。

台水公司指出，今年度截至目前為止，高雄地方環保局公告結果總溶解固體量與總硬度二項合格率皆為100%。

台水公司強調，對於水源之水質、淨水過程之水質及供水之水質，皆建立完整之檢驗制度，為提昇水質檢驗能力，全力推行品保/品管制度，各區管理處水質課均已取得TAF認證，為國人健康把關。

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