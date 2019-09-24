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台灣虎航會員封館！機票「單程55元起」限時開搶　非會員也有555元促銷

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▲▼ 台灣虎航（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航封館，受邀會員可開搶單程未稅55元起優惠機票。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航開航迄今將屆滿五週年，為感謝忠實會員的長期支持，並同步歡慶tigerclub上線兩周年會員人數突破50萬，將於2019年9月25日上午10:00起至晚間23:59止，舉辦會員限定封館日，祭出機票單程未稅55元起優惠。另外，非符合資格會員、非會員也可於9月26日開搶單程未稅555元起促銷機票。

台灣虎航表示，凡於2019年9月18日前回饋金累計達100點（含）以上的tigerclub會員，已於20日發送會員限定封館促銷的獨家邀請郵件，受邀會員須透過該封郵件提供之指定活動頁面登入會員帳號進行身分驗證，通過驗證即有機會購入單程未稅55元、555元或955元的優惠票價，沒有獨享促銷優惠價的日期區間，票價處如有出現刪除線並出現較低的票價，即表機票價格可享5折優惠。

請繼續往下閱讀...

▲▼台灣虎航5周年。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航5周年，會員封館日全航線55元起優惠促銷。（圖／台灣虎航提供）

會員封館當日於指定購票網頁購買的機票，還能獲得會員回饋金5倍送之加碼好康。此優惠限同時購買來回程，旅行期間為2019年9月25日起至2020年3月28日止。詳細活動辦法，請參見活動網址（https://www.tigerairtw.com/event/5sale/）。

非符合受邀資格的會員或非會員們也不用擔心，2019年9月26日上午10:00起至2019年9月27日晚間23:59止，將開放所有虎迷購買來回機票，最低可享單程未稅555元或955元的促銷價格，此優惠限同時購買來回程，旅行期間為2019年9月26日起至2020年3月28日止。

來不及搶到優惠價格的虎迷們，也可應用促銷代碼「ITHBD」，若是搜尋結果，於票價處有出現刪除線並出現較低的票價，即表機票價格可享75折優惠。促銷活動優惠機票數量有限，欲購從速，請備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網購買。

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