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高鐵南延屏東是真的！　交通部9／27審查「4選1」將拍板

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▲高鐵台南站月台▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌宣布，高鐵確定南延屏東。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

行政院長蘇貞昌10日到屏東六塊厝視察，宣布高鐵將南延屏東。交通部證實，將於27日下午招開審查會，邀請7名專家學者及相關單位與會，從區域發展、路網規劃、工程技術、財務面及地方建議等多面向進行討論，再從經過左營、燕巢、高雄火車站、小港機場的4條路線中選出一案，若選前兩案則可直接報行政院核定。

▲▼高鐵南延目前有4個方案。（圖／鐵路局提供）

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▲高鐵南延目前有4個方案。（圖／交通部鐵道局提供，下同）

據鐵道局規劃，高鐵南延屏東共4方案，包含原有的從高雄燕巢延伸到屏東市六塊厝「燕巢案」，行駛里程最短，僅13.2公里，行車時間約8分鐘，興建經費約561億元，但工程不確定性高；「左營案」從高鐵左營站延伸至六塊厝，工程經費554億元最低、工程可行性高，為呼聲最高方案。

另外，鐵道局新增2案，包含「高雄案」改經高雄火車站進入屏東六塊厝，全長約24.9公里，行車時間22分鐘，興建經費約1217億元，涉及高雄車站西側路線拆遷及經費較高等問題；「小港潮州案」則經小港機場再到屏東潮州，逾1500億元經費最高，涉及市中心大量拆遷，路線也未經過主要都會區。

▲▼高鐵南延4方案比較表格。（圖／交通部鐵道局提供）

▲高鐵南延4方案比較表格。

交通部鐵道局副局長楊正君日前表示，「燕巢案」及「左營案」已經完成可行性研究，包含工程經費、用地拆遷等資訊可以做判斷，如果月底審查會議確認用上述二案，可以直接報行政院；但月底會議如果採用「高雄案」或「小港機場案」，則需要再進行6個月以上的可行性研究。

據了解，交通部已敲定於本周五（27）日14時召開審查會議，將邀請7名專家學者，及交通部路政司、台鐵局、鐵道局、高鐵公司、公路總局、運研所、行政院交通環境資源處、國發會、行政院主計總處、財政部、內政部、工程會、高雄市、屏東市等相關單位與會。

鐵道局推估，綜合性規劃和環評約要1年半時間，若以工期最短的左營案需10年計算，預估最快要等到2031年高鐵南延屏東才能完工通車。

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