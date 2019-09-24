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嘉市重陽禮金即日起發放至12月1日　4萬餘位長輩受惠

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▲▼ 嘉義市重陽敬老禮金23日起發放，黃敏惠致贈長輩敬老金。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義市重陽敬老禮金23日起發放。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為慶祝重陽佳節，嘉義市108年度重陽節敬老禮金從23日起開始發放到12月1日，預計將有41,027位阿公、阿嬤會收到這份敬老禮金，預估發放總金額為1億5,808萬2,000元。市長黃敏惠親自到位於翠岱里的95歲徐陳月如女士(95歲)家中致贈敬老禮金9000元，兩人同樣具有國文老師背景的開心話家常。

▲▼ 嘉義市重陽敬老禮金23日起發放，黃敏惠致贈長輩敬老金。（圖／記者翁伊森翻攝）

徐陳月如女士全程對談展現樂觀、開朗的態度並以調皮、幽默的方式與大家分享人生處世的哲理。過去為了照顧生病的丈夫，選擇提早從嘉義高中教職退休，在丈夫肺癌病逝後，仍保持正向理念、赤子之心，這樣的精神更感染、影響周圍的人們。

市府社會處表示，嘉義市敬老禮金共分4個年齡標準級距，65到79歲每人發放3000元；年滿80到89歲每人發放6000元；年滿90歲至99歲每人發放9000元；百歲人瑞每人發放12,000元。

嘉義市持續推動「高齡友善城市」，在邁入「高齡社會」之後，對每一個年齡層都有友善，對老人家更是用心，黃敏惠市長大力提倡「從老而健康到活躍老化｣，要讓高齡者健康老、不生病，健康的老人也不再是依賴者或被照顧者，藉由重陽禮金的發放讓長者有可支配的資源，持續社會參與，活出自信與尊嚴，達到老人以成熟的心態面對老化、成功抗老的理想。

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