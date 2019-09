英相強生「關閉國會」確認違法！議長貝爾考：議員25日全部回來開會

▲英國國會下議院議長貝爾考(John Bercow)。(圖/路透)



記者邱茀濱/綜合報導

英國最高法院24日裁定首相強生(Boris Johnson)請求女王伊莉莎白二世「關閉國會5周」違法後,強生表示「雖不同意但尊重」這項裁定,下議院議長貝爾考(John Bercow)也隨即叫國會議員於25日返回上班。

綜合外媒報導,強生先前獲得女王准許暫時關閉國會,直到10月14日國會再度開議後,距離10月31日脫歐大限僅剩下2個星期。對此,反對派議員火速通過反無協議脫歐法,要求英國政府必須在10月19日前與歐盟達成新協議,或是徵得國會多數同意,否則就必須再向歐洲理事會展延脫歐期限至明年1月31日。

不過,英國最高法院24日裁定,首相強生請求女王伊莉莎白二世「關閉國會5周」違法。衛報引述英國最高法院法官院長赫爾(Lady Hale)稍早說法指出,強生向英國女王建議的國會休會是違法、無效且不具任何效果(unlawful, void and of no effect),是所有11名法官一致同意的裁決。

確認違法後,下議院議長貝爾考向路透記者表示,「我已指示下議院當局,不要為了被召回開會做準備,關閉國會是違法且無效的,要為了恢復開會做準備。」貝爾考指出,「特別是,我已指示下議院當局採取必要的步驟,以確保下議院將於明天上午11時30分開會。」

▲ 英國首相強生(Boris Johnson)。(圖/路透)



►刷一整排愛心,刷一整排美麗~