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英相強生「關閉國會」確認違法！議長貝爾考：議員25日全部回來開會

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▲▼英國國會下議院議長貝爾考（John Bercow）。（圖／路透）

▲英國國會下議院議長貝爾考（John Bercow）。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

英國最高法院24日裁定首相強生（Boris Johnson）請求女王伊莉莎白二世「關閉國會5周」違法後，強生表示「雖不同意但尊重」這項裁定，下議院議長貝爾考（John Bercow）也隨即叫國會議員於25日返回上班。

綜合外媒報導，強生先前獲得女王准許暫時關閉國會，直到10月14日國會再度開議後，距離10月31日脫歐大限僅剩下2個星期。對此，反對派議員火速通過反無協議脫歐法，要求英國政府必須在10月19日前與歐盟達成新協議，或是徵得國會多數同意，否則就必須再向歐洲理事會展延脫歐期限至明年1月31日。

不過，英國最高法院24日裁定，首相強生請求女王伊莉莎白二世「關閉國會5周」違法。衛報引述英國最高法院法官院長赫爾（Lady Hale）稍早說法指出，強生向英國女王建議的國會休會是違法、無效且不具任何效果（unlawful, void and of no effect），是所有11名法官一致同意的裁決。

確認違法後，下議院議長貝爾考向路透記者表示，「我已指示下議院當局，不要為了被召回開會做準備，關閉國會是違法且無效的，要為了恢復開會做準備。」貝爾考指出，「特別是，我已指示下議院當局採取必要的步驟，以確保下議院將於明天上午11時30分開會。」

▲▼ 英國首相強生（Boris Johnson） 。（圖／路透）

▲ 英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

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