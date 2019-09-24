嘉巿鎮南聖神宮罕見紙雕孔像　文昌筆更為考生必求

▲▼ 鎮南聖神宮80公分高「紙塑」孔子聖像。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義巿鎮南聖神宮為知名孔子廟，今年7月嘉義巿政府登錄公告為歷史建築，有別於一般孔廟僅祀奉孔子聖牌，鎮南聖神宮裡奉有兩尊孔子聖像，其中一尊還是罕見的紙雕塑像，神情、衣衫皺折等細節栩栩如生，長年鎮殿宮中，護祐學子開智慧、上金榜。

▲▼ 鎮南聖神宮孔子與鎮南宮五府千歲合祀，儒、道共和。（圖／記者翁伊森翻攝）

鎮南聖神宮為嘉義知名的孔子廟，每年不少莘莘學子及考生前來祈求考運亨通與開智慧，董事長林金城指出，前來祈福的考生七、八成如願已償上金榜，回宮還願者絡繹不絕，孔子廟聲名因而遠播。

▲▼ 鎮南聖神宮祀奉紙塑孔子聖像殿前，設有「仰之彌高」之牆，象徵孔子學問高深。（圖／記者翁伊森翻攝）

林金城表示，因孔子生前強調死後不雕塑像，因此孔廟大多恭奉至聖先師牌位，鎮南聖神宮為少數恭奉有孔子聖像的孔子廟，且有木雕、紙雕兩尊。其中紙雕孔子塑像更為罕見。

林金城指出，鎮南聖神宮一開始也是奉祀孔子聖牌，台灣光復時期，當時嘉義巿長賴淵平某一議員友人贈予孔子紙雕塑像，而後將塑像安奉於鎮南聖神宮後殿文昌閣，並題「仰之彌高」於高牆，象徵孔子學問高深，需越過高牆才可得，另設有半月池，皆是孔廟的特色。

鎮南聖神宮總幹事同時也是民族國小查顯良校長表示，早年教師節廟前皆舉行祭孔典禮，民國95年起移師嘉義公園舉辦，紙塑孔子聖像會在教師節前一日迎請至嘉義公園孔廟大成殿，等待9月28日舉辦祭孔大典；但後來廟方發現紙雕聖像有所損傷，基於保護原則，由另刻一尊木雕孔子分身代勞，紙塑孔子則安穩鎮殿。因為紙塑孔子歷史不可考，曾有一位八旬老人來到廟裡提到修復過該塑像兩次，因怕古物如再受損難修復，因此廟方盡力保持完善。

鎮南聖神宮紙塑孔子塑像高二尺六（約79公分），黝黑色澤，孔子拱手作揖之神韻、衣衫與鬍鬚等線條之自然，栩栩如生，查顯良校長表示，據他所知，全台只有此尊紙塑孔子像受供奉並祭祀，每逢考季，考生都會將准考證放在孔子牌位前，祈求考試順利，而鎮南聖神宮的文昌筆更是考生必求之物。