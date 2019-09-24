有雷／陳其邁看《返校》：不只是恐怖電影「是活生生經歷」　網洗板：致自由

▲陳其邁在臉書PO出《返校》觀影心得，網友洗板「致自由」。（圖／翻攝自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書）



記者林彥臣／綜合報導

背景設定在1962年白色恐怖時期的國片《返校》，上映之後話題熱潮不斷，行政院副院長陳其邁也在臉書上，PO出自己的觀影心得指出，對年輕的朋友來說，《返校》是一段難以想像的年代；但是對像他這樣年紀的人來說，《返校》是活生生的經歷，「我們都聽過像方芮欣和魏仲廷的故事」。陳其邁的觀影心得，讓大批網友留言回應，「致自由」。

陳其邁全文如下：

《返校》終於正式上映，可以和大家分享我的心得。將遊戲與白色恐怖的歷史轉換成電影，是台灣電影史上非常大膽的嘗試，《返校》做到了。對於有玩過遊戲的朋友，再看電影時，會有更多的共鳴。

電影所講的「看幾本書就被抓去槍斃」、「不知道誰是告密者」的故事，都是在我們這塊土地，真實發生的故事，因此《返校》不只是單純的恐怖電影。

記得有一次，一位九十歲的二二八家屬阿嬤跟我說，數十年來，她每天都要把身分證帶在身上，也不時就詢問家人，有沒有看到她的身分證？阿嬤那麼害怕，是因為她擔心隨時會被盤查；也有受難者家屬跟我說，他直到今天，晚上睡覺時，只要聽到敲門聲，會立刻驚醒，以為是警總來抓人。

為什麼他們到現在會這麼緊張？因為戒嚴時期的特務，就像《返校》裡面的怪物教官，突然在你面前，說你是匪諜。把人抓走之後，變成認不出面貌的一具麻布袋。對年輕的朋友來說，《返校》是一段難以想像的年代；但是對像我這樣年紀的人來說，《返校》是活生生的經歷，我們都聽過像方芮欣和魏仲廷的故事。

===========================

電影裡有一個橋段，把電影和遊戲完美結合。《不過涉及到劇情，怕劇透的朋友看到這裡先按個讚就可以，勿入了》

在電影裡，方芮欣向教官舉報讀書會之後，場景切換回方芮欣的家，她轉著錄音機，並且期待著和張明暉老師去看電影⋯⋯

可是，這個時候的收音機，傳出來的《雨夜花》旋律，充滿雜訊、陰鬱而低沈，這是在遊戲中，方芮欣以亡靈的姿態，在地獄裡尋找自己記憶時的歌聲⋯⋯。藉由遊戲音樂《雨夜花》的暗示，電影則重現了方芮欣的內心深處人性的掙扎。

===========================

電影散場之後，有些人因為方芮欣與張明暉的愛情流淚，有些人因為魏仲廷的遭遇流淚。更有許多人流淚，因為我們都經歷過那樣的年代。

「致自由」，這句電影裡最後的台詞，對於觀眾最大的意義，是要記住那個時代的悲劇，不要讓它再次發生。

致自由。

網友在陳其邁臉書留言表示，「致自由！感謝前人為了自由爭取來的一切，現在換我們要好好守護它！」、「歷史不能忘！因為自由來的不易~~切記啊！」、「沒經歷過那個年代，但我知道要好好守護這份得來不易的民主#致自由」、「#致自由，感謝先人的犧牲，讓我們享受現在擁有得來不易的自由！」、「致自由，慶幸自己生在自由的年代」、「還有思考能力的人都應該來看，一直被努力掩蓋的事實，自由就像空氣，失去後才知道珍惜 #致自由 #你是忘記了還是害怕想起來」。