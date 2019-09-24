　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

有雷／陳其邁看《返校》：不只是恐怖電影「是活生生經歷」　網洗板：致自由

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳其邁在臉書PO出《返校》觀影心得，網友洗板「致自由」。（圖／翻攝自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書）

▲陳其邁在臉書PO出《返校》觀影心得，網友洗板「致自由」。（圖／翻攝自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書）

記者林彥臣／綜合報導

背景設定在1962年白色恐怖時期的國片《返校》，上映之後話題熱潮不斷，行政院副院長陳其邁也在臉書上，PO出自己的觀影心得指出，對年輕的朋友來說，《返校》是一段難以想像的年代；但是對像他這樣年紀的人來說，《返校》是活生生的經歷，「我們都聽過像方芮欣和魏仲廷的故事」。陳其邁的觀影心得，讓大批網友留言回應，「致自由」。

陳其邁全文如下：

《返校》終於正式上映，可以和大家分享我的心得。將遊戲與白色恐怖的歷史轉換成電影，是台灣電影史上非常大膽的嘗試，《返校》做到了。對於有玩過遊戲的朋友，再看電影時，會有更多的共鳴。

電影所講的「看幾本書就被抓去槍斃」、「不知道誰是告密者」的故事，都是在我們這塊土地，真實發生的故事，因此《返校》不只是單純的恐怖電影。

記得有一次，一位九十歲的二二八家屬阿嬤跟我說，數十年來，她每天都要把身分證帶在身上，也不時就詢問家人，有沒有看到她的身分證？阿嬤那麼害怕，是因為她擔心隨時會被盤查；也有受難者家屬跟我說，他直到今天，晚上睡覺時，只要聽到敲門聲，會立刻驚醒，以為是警總來抓人。

為什麼他們到現在會這麼緊張？因為戒嚴時期的特務，就像《返校》裡面的怪物教官，突然在你面前，說你是匪諜。把人抓走之後，變成認不出面貌的一具麻布袋。對年輕的朋友來說，《返校》是一段難以想像的年代；但是對像我這樣年紀的人來說，《返校》是活生生的經歷，我們都聽過像方芮欣和魏仲廷的故事。
===========================
電影裡有一個橋段，把電影和遊戲完美結合。《不過涉及到劇情，怕劇透的朋友看到這裡先按個讚就可以，勿入了》

在電影裡，方芮欣向教官舉報讀書會之後，場景切換回方芮欣的家，她轉著錄音機，並且期待著和張明暉老師去看電影⋯⋯

可是，這個時候的收音機，傳出來的《雨夜花》旋律，充滿雜訊、陰鬱而低沈，這是在遊戲中，方芮欣以亡靈的姿態，在地獄裡尋找自己記憶時的歌聲⋯⋯。藉由遊戲音樂《雨夜花》的暗示，電影則重現了方芮欣的內心深處人性的掙扎。
===========================

電影散場之後，有些人因為方芮欣與張明暉的愛情流淚，有些人因為魏仲廷的遭遇流淚。更有許多人流淚，因為我們都經歷過那樣的年代。

「致自由」，這句電影裡最後的台詞，對於觀眾最大的意義，是要記住那個時代的悲劇，不要讓它再次發生。

致自由。

網友在陳其邁臉書留言表示，「致自由！感謝前人為了自由爭取來的一切，現在換我們要好好守護它！」、「歷史不能忘！因為自由來的不易~~切記啊！」、「沒經歷過那個年代，但我知道要好好守護這份得來不易的民主#致自由」、「#致自由，感謝先人的犧牲，讓我們享受現在擁有得來不易的自由！」、「致自由，慶幸自己生在自由的年代」、「還有思考能力的人都應該來看，一直被努力掩蓋的事實，自由就像空氣，失去後才知道珍惜 #致自由 #你是忘記了還是害怕想起來」。

ET快訊
北台「連雨5天」再降溫剩21°C！周末恐有颱風發展
連千毅砸店爆竹聯幫堂主帶隊　「源哥」出面說話了
國中女同學「直播脫衣」求打賞！陸男同學看完一秒報警
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

公車站遇仙氣正妹！超萌包頭溢出青春氣息「正面卻秒衝擊」　鍵盤柯南戰翻

直播喊假一賠百萬！他拿賓士行李箱詢問「連千毅秒改口」…網全傻眼

影／iPhone 11災情炸裂！他夜拍「半邊綠屏」秒變竹林風　網笑爛比慘：廣角悲劇

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器「公主抱腿妹」…見女主角正臉秒氣炸

網友台中草悟道「捕獲野生隋棠」　一看真實身材傻了！

花蓮7歲童被重機撞飛慘死！父深夜「悲痛276字」發文：別讓我受到二次傷害

趙少康被修理！國民黨：未來中廣連修馬桶都要黨產會同意

「女人迷CEO」被列民眾黨不分區立委！她澄清：目前無意參選或入黨

韓國瑜3連嗆「挖石油誰說的？」　中油公布進度「3缺點打臉」

時力黨團籲執政黨履行承諾　中共代理人修法應儘速排審

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

趙少康被修理！國民黨：未來中廣連修馬桶都要黨產會同意

「女人迷CEO」被列民眾黨不分區立委！她澄清：目前無意參選或入黨

韓國瑜3連嗆「挖石油誰說的？」　中油公布進度「3缺點打臉」

時力黨團籲執政黨履行承諾　中共代理人修法應儘速排審

林國慶曝玄天上帝籤詩　「驚崩聖駕 」網友一看推爆：要轉運了

有雷／陳其邁看《返校》：不只是恐怖電影「是活生生經歷」　網洗板：致自由

陳明文300萬涉嫌洗錢？　金管會：無法得知錢從哪裡來

廢促轉藍委許毓仁看《返校》PO心得　網灌爆：你是忘記了，還是害怕想起來？

獨／蔡英文競選連任戰袍曝光！飛行夾克帥展「俐落作戰」氣勢

吉里巴斯與台斷交　64位吉國學生獎學金領到這學期

趙少康被修理！國民黨：未來中廣連修馬桶都要黨產會同意

韓國公開賽／戴資穎今中午首輪戰泰國　4組台將闖進會內賽

克里斯伊凡《鋒迴路轉》燒腦！預告上線5天破千萬：要看美國隊長爆粗口

「女人迷CEO」被列民眾黨不分區立委！她澄清：目前無意參選或入黨

川普聯合國談香港民主自由　重申貿易戰「改變不公平」

公辦長照住宿機構主打「家的感覺」　每月最高收費5萬元

吸塵器假顧客抓到了！ 吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇招制勝

首爾米其林一星主廚客座長榮鳳凰自助餐廳　13道韓式料理吃到飽

韓國瑜3連嗆「挖石油誰說的？」　中油公布進度「3缺點打臉」

日本海自還在氣「火控雷達照射事件」　閱艦式略過南韓海軍

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

林國慶曝籤詩　網推爆：驚崩聖駕

韓國瑜勝選可能性　趙少康2點解..

高教機勇鷹出廠　蔡英文掛牌

蔡英文競選連任戰袍曝光！飛行夾..

陳明文300萬事件！金管會：無..

韓國瑜嗆「挖石油誰說的？」　中..

幕後／蔡英文在家人倉庫找到40..

衝國會席次！郭台銘督軍　郭家軍..

圖／真的有！中油明年編50億石..

有雷／陳其邁PO《返校》心得　..

時力籲中共代理人修法儘速排審

郭家軍4人出戰立委　驚見藍營大..

黃國昌辦公室驚傳飆罵聲　助理咆..

韓國瑜：從沒說過高雄市府要採石..

更多熱門

相關新聞

許毓仁臉書PO《返校》心得　網灌爆

背景設定在1962年白色恐怖時期的國片《返校》，上映之後話題熱潮不斷，許多政治人物在觀影過後也紛紛發表觀影心得，支持廢除《促轉條例》的國民黨立委許毓仁在臉書上PO出了以「很慶幸我們活在今天...你返校了嗎？」為題的觀影心得，卻遭到網友們灌爆臉書，不少網友還拿劇中景點台詞嗆他，「是忘記了，還是害怕想起來」。

《返校》「魍魎」本尊曝光是23歲正妹

看完《返校》進女廁　「對眼方芮欣」嚇尿

《返校》3天票房6770萬　台片9年來最高紀錄

《返校》重頭戲突冒出「不知名男聲」

關鍵字：

陳其邁返校白色恐怖致自由

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

媽拿木棍狂毆3骨肉洩憤　爸：有本事打死

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

北台連雨5天！周末恐有颱風發展

即／台大驚傳墜樓！20歲女墜落博雅教學館平台

歐陽妮妮沖繩脫了…倒C臀型全露！

iPhone新機2年一換？　專家曝關鍵：等5G

靠爸兒神速變碩士！校長被重罰50萬

MAMA舉行地點確定了！韓網狂罵：沒腦

連千毅砸店傳竹聯幫帶隊　「源哥」出面了

TWICE志效遭逼問姜丹尼爾！JYP擋問題尷尬了

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面