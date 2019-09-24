落花繽紛與湖光山色　來淡水三芝賞美人樹看美景

▲ 落花繽紛與湖光山色，田心子號稱「新北最甜心水池」。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市景觀處以「新北稼日蒔光」為主題，行銷新北好玩景點。隨著秋季的到來，位於淡水奎柔山路（北8鄉道）的行道樹－美人樹，已吐露美麗的桃紅色花朵，放眼望去只見花朵隨風飄揚，呈現出好一片繽紛的畫面。民眾還可順遊號稱水中央的田心子，感受天地共一色，湖光山影的美好風光，來趟淡水三芝之旅。

北8鄉道是連結淡水區義山及三芝區北新庄的一條鄉道，又名奎柔山路，全長5.5公里，10多年前栽種了約300株美人樹。美人樹別名美人櫻、酒瓶木棉，通常於秋天開花，花是淡紫色或紅色，花冠五片反捲，大而豔麗。微風吹拂時，花朵搖曳生姿、片片落下，瀰漫浪漫氣息，讓遊客流連忘返，沿路常可見民眾駐足拍照，收藏美人櫻最美倩影。

▲ 落花繽紛與湖光山色，美人樹花是淡紫色或紅色，花冠五片反捲，大而豔麗。

沿著北8鄉道往三芝方向行駛，可到達另一處知名景點「田心子」，田心子其實是無心插柳柳成蔭的成果，所在地的三芝樂天社區，原本嘗試發展的是種植荷花，卻因環境不適合而放棄，但沒想到卻意外讓人發現水田美景。

景觀處長陳進謙表示，新北市擁有豐沛的旅遊資源，山海風景皆各具特色。「新北稼日蒔光」也將延伸發掘更多美麗地景，希望民眾能玩得開心，地方也得到發展。更多好玩有趣的景點資訊，可透過賞花快報粉絲團：https://reurl.cc/Eqvkv找到，歡迎市民朋友多加利用，打造精彩有趣的假期！

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▲ 落花繽紛與湖光山色，水池反射天空景色，呈現朦朧美感。

▲ 落花繽紛與湖光山色，圭柔山路（北8鄉道）種植有約300棵美人樹。