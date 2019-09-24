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台南多所國中小運動設施年久失修　陳亭妃、陳怡珍爭取翻修改善經費

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▲立委陳亭妃會同教育部體育署學校體育組長王漢忠等人，會勘台南市中山國中、協進國小、延平國中等學校，這些學校操場、跑道、球場等運動設施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳亭妃會同教育部體育署學校體育組長王漢忠等人，會勘台南市中山國中、協進國小、延平國中等學校，這些學校操場、跑道、球場等運動設施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃9月24日會同教育部體育署學校體育組長王漢忠等人，會勘台南市中山國中、協進國小、延平國中等學校，這些學校操場、跑道、球場等運動設施都已經年久失修，經市議員陳怡珍通報市府，再送中央爭取改善計劃。

陳亭妃希望教育部體育署能盡速提供經費來修復整建，改善操場、跑道、球場等設施，尤其中山國中至今沒有彈性PU跑道，校長期盼除了跑道整修之外，能涵蓋設計槌球場計劃，讓草皮有多功能使用，開放居民共享空間，看台階梯破損部分，也急需教育局協助籌措經費處理，希望讓孩子有更好的訓練活動場地。

▲立委陳亭妃會同教育部體育署學校體育組長王漢忠等人，會勘台南市中山國中、協進國小、延平國中等學校，這些學校操場、跑道、球場等運動設施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳亭妃指出，檢視這些學校校內的操場，都早已超過使用年限根本不堪使用，運動跑道的表面也已嚴重老舊磨損龜裂、耗損破洞、不平，且部分跑道周圍內外側水溝蓋破損、排水功能、結構不佳、凹凸不平，一旦遇到下雨容易造成積水易滑倒，已經是學校師生及居民運動使用上造成傷害的隱形殺手。此外，大部分籃球場、操場周邊因年久失修地面嚴重龜裂，底層的瀝青與混凝土早已露出、樹根隆起破壞水泥地舖面，嚴重影響學生通行安全。

會勘後，相關運動場地、跑道等設施確實亟需要改善，教育部體育署當場允諾會同意補助相關改善整建計畫。陳亭妃也感謝教育部體育署願意大力協助幫忙，解決這些學校多年來的問題，讓學校的孩子們有更優質、友善的運動環境，亭妃也會持續緊盯整建改善進度，盡早給孩子們更完善的學習校園環境。

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