林國慶曝玄天上帝籤詩　「驚崩聖駕 」網友一看推爆：要轉運了

▲林國慶24日上午在臉書貼出籤詩。（圖／翻攝自林國慶臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

前民進黨立委林國慶日前表示，他將參選下一屆的區域立委選舉，迎戰「英系大將」民進黨立委陳明文，「我該怎麼打破『明文規定』呢，真的硬仗一埸」。他24日在臉書貼上一張從玄天上帝求來的籤詩，其中籤詩故事「薛剛踢死太子驚崩聖駕」引發網友熱烈討論。

林國慶24日上午在臉書表示，「被通知阿里山受鎮宮北極玄天上帝有指示要給我」、「（我）昨天前往請示領旨，經三聖杯後指意如下，薛剛踢死太子驚崩聖駕。」接著附上一張籤詩照片，內容寫著「月出光輝本清吉，浮雲總是蔽陰色，戶內用心再作福，當官分理便有益。」

▲前立委林國慶。（圖／翻攝臉書）

據悉，薛剛踢死太子驚崩聖駕的故事大略為，薛剛要到遼西姑姑家探親，父親薛丁山擔心他會喝酒鬧事，所以吩咐他絕對不可以喝酒，因此他就發誓「如果喝酒，就全家死光光」，不料他在旅途中遇到非常談得來的伍雄，遂不顧自己的誓言與伍雄喝酒作樂。

兩人酒醉後因故踢死了當時張丞相的兒子張保，而張保恰好又是高宗皇帝的乾兒子，氣得高宗立刻下旨要在刑場處決薛剛，不料隔天午時正要行刑時，伍雄率眾殺入法場劫走薛剛。高宗本來就龍體欠安，前面死了張保已是怒火攻心，現在又聽見有人劫囚讓薛剛逃了，「悚然大驚，臉色慘白，大叫一聲，從此斷了氣。」

其他網友看了紛紛留言「這首詩我抽過，應該是中秋後會運勢提升，只要順勢而為」、「現在只要安份守己，不要妄作決定，自然在中秋過後，運程會開」、「驚崩聖駕，真的很貼切」、「這支籤不錯，莫忘初衷」、「這聖旨有天命」、「驚崩聖駕，這個讚」、「所以事業要開始轉好了。」

►美麗最大的祕密，就是買進來變美麗！