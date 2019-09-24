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桃園海山土地公像「僅剩衣服」　里長解密：信徒捧去「整容」

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▲桃園區寶山里海山福德祠土地公不見？（圖／翻攝自網路）

▲桃園區寶山里海山福德祠土地公不見？引發里民關注。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區寶山里一名網友，24日於「桃園人桃園事」臉書社群指出，上午要去里內海山福德祠拜土地公，赫然發現土地公不見了，只見福德祠內只剩下土地公的衣服和帽子，對於福德祠內不見土地公，到底是被偷，還是另有他因，感到納悶？該文PO出後，引發網友熱議，紛紛留言「出門洽公？」、「拿旅遊補助去旅行了…」

寶山里長黃寬量對於里內土地公不見，相當關心，經調閱監視器並循線追查發現，是一名經常到土地公廟清潔的志工阿姨「請走」，鄰長轉述阿姨「請走」土地公是因看到土地公的臉，長年被信眾拜拜的香，薰的臉黑黑的，阿姨說要把土地公請去給專人「整理門面」，讓信眾再見到容光煥發的土地公。

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▲桃園區寶山里海山福德祠土地公不見？（圖／翻攝自網路）

▲桃園區寶山里海山福德祠土地公不見？（圖／翻攝自網路）

黃寬量說，由於土地公是里內的守護神，如同人界的派出所般，關照里民生活大小事，對里內信眾相當重要，25日如未見該名請走土地公的阿姨出面說明，他將向警方報案，以示對里民交待。

寶山里海山福德祠土地公失蹤事件，於該網友在臉書社群Po出訊息後，引發網友熱議，紛紛留言「出門洽公？」、「拿旅遊補助去旅行了…」、「大不敬、有監視器嗎？」、「在台灣，土地公神像被偷的事件時有所聞，大部分都是被賭徒偷回家拜。」、「衣服帽子被脫下來，是不想讓土地公託夢求援嗎？（因為沒穿衣物）」、「還把土地公脫衣服」、「傻眼~排兵將出門去找」、「我們這的土地公被用白鐵欄杆關在裡面感覺土地公被關起來了，但是這樣原來是防盜，做人難做神也難」…

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